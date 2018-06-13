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13 Haziran 2018 16:17

Yücel, düğün salonu inşaatını inceledi

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, batı bölgesinde 10 mahalleyle birlikte çevresindeki mahallelere de ortak hizmet verecek düğün salonu inşaatını inceledi.

Yücel, düğün salonu inşaatını inceledi

13 Haziran 2018 16:17


Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Güney (Hüddoğlu) Düğün Salonu’nda ilgili birim amirleriyle incelemelerde bulundu ve son hazırlıkları gözden geçirdi.



1 milyon 720 bin lira bedelle ihale edildi


Projesi hazırlanarak, ihalesi yapılan ve inşaatına başlanan Güney (Hüddoğlu) Düğün Salonu 1 Milyon 720 bin liraya ihale edildi. Projede 500 kişilik ana salon, muhtar odası, hazırlık odası, mescit, mutfak, bebek bakım odası bulunuyor. Ayrıca salonun dış mekânı da projelendirilerek çocuk oyun grubu, piknik alanları ve dinlenme mekânları oluşturulacak.



Temel atma törenine davet


Tüm Alanya halkını 20 Haziran Çarşamba günü saat 16.00’da yapılacak olan temel atma törenine davet eden Belediye Başkanı Yücel, “Mahalle gezilerimiz sırasında bölgede yaşayan vatandaşlarımıza söz vermiştik. Şimdi bu sözü yerine getiriyoruz. Alanya Belediyesi Hüddoğlu Düğün Salonu inşaatına başladık. Salonumuz bitince yıllardır bu bölgenin ihtiyacı olan önemli bir eksikliği de gidermiş olacağız. 20 Haziran’da da temel atma törenini gerçekleştireceğiz. Temel atma törenimize tüm halkımız davetlidir” dedi.




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