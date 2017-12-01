Yücel, eko öğrencileri ile çevre bilincini konuştu

2017 - 2018 Eğitim ve Öğretim yılı itibariyle Eko Okul Programına dahil olan Hidayet Görgün Ortaokulu Eko Team Öğrencileri Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel ziyaret etti. Ziyarette öğrencilerle bir eko söyleşi gerçekleştiren Başkan Yücel, Alanya’nın çevre konulu çalışmalarına değindi. Öğrencilerden gelen soruları yanıtlayan Başkan Yücel, Yeşil Kent Alanya olgusunun tüm kent ölçeğinde kavranması amacıyla yürütülen her türlü proje için imkânların seferber edileceğini belirtti.

Bu eğitim ve öğretim yılı itibariyle Alanya da faaliyet gösteren 21 Eko Okulunun da katılımları ile gerçekleştirilecek çevre eğitim etkinliklerinde, çevre bilincinin yaygınlaştırılması, atık yönetimi, su tasarrufu, yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı, biyolojik çeşitlilik gibi konularda eğitimler verilmesi planlanıyor.

Söyleşi sonrası öğrencilere eğitim dokümanları, Çevremi Koruyorum Kitabı ve Yeşeren Tohum Kalem armağan edildi.