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12 Haziran 2018 12:34

Yücel, iftarını vatandaşlarla birlikte yaptı

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Demirtaş Kültür Merkezi’nde düzenlenen iftar programında vatandaşlarla bir araya geldi.

Yücel, iftarını vatandaşlarla birlikte yaptı

12 Haziran 2018 12:34


Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel ve meclis üyelerinin iş birliğiyle düzenlenen iftar programına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Geçtiğimiz günlerde hizmete açılan Demirtaş Düğün Salonu ve Kültür Merkezi’nin bahçesinde düzenlenen iftar programına Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Siyasi Parti İlçe Başkanları, belediye meclis üyeleri, oda başkanları, mahalle muhtarları ve vatandaşlar katıldılar.


İftar programının ardından Adem Murat Yücel, “2014 yılında Demirtaş ve bölgesine verdiğimiz sözleri tutmanın mutluluğu ve heyecanı içerisindeyiz. Demirtaş Düğün Salonu ve Kültür Merkezimizi sizlerin hizmetine kazandırdık. Merkez ve mahalleleri birbirine bağlayan yeni köprümüz de de çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor. Koçdavut yolu ile yeni yolları da kısa sürede hizmete açacağız. Vatandaşlarımıza ihtiyaçlarını yerinde ve zamanında ulaştırabilmek için gece gündüz çalışıyoruz ve çalışmaya devam edeceğiz” dedi.


Programın ardından Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, belediye meclis üyeleri Mustafa Toksöz ve Mehmet Ali Tekin ile birlikte Demirtaş Mahallesi’nde bulunan iş yerlerini ziyaret ederek esnaflarla sohbet etti.




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