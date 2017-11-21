Yücel: “Kaliteyi yüksek tutmalıyız”

ALTAV Başkanı Adem Murat Yücel, Alanya’ya turist getiren acente temsilcileriyle kahvaltıda bir araya geldi. Sezon değerlendirmesi, 2018 verileri ve atılması gereken adımların istişare edildiği toplantıya Alanya Turistik İşletmeciler Derneği (ALTİD) Başkanı ve Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Yönetim Kurulu Üyesi Burhan Sili, Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Alanya Bölgesel Yürütme Kurulu (BYK) Başkanı Suat Çavuşoğlu, ALTAV Başkan Yardımcısı Mehmet Dahaoğlu, Letonya Fahri Konsolosu Nurkan Şaşmaz ve acente temsilcileri katıldı.

Yücel: “2017, kişi sayısı anlamında sevindirdi”

Toplantıda konuşan Alanya Belediyesi ve ALTAV Başkanı Yücel, “Geçtiğimiz yıl Türkiye turizminde yaşanan büyük sıkıntıların ardından 2017 turizm sezonu gelen kişi sayısı anlamında sevindiriciydi. 2016’da Antalya ve Gazipaşa-Alanya havalimanlarında 6 buçuk milyon yolcu sayısında kalmışken 2017 Ekim ayı itibariyle 10 milyon yolcu sayısına ulaşmış durumdayız. Bu yükseliş aynı oranda Alanya’mıza da sirayet ediyor. Alanya yatak kapasitesi bakımından Türkiye’nin yüzde 10-12 kadarını oluşturuyor. Antalya’nın ise yüzde 30 kapasitesine sahip bir bölgeyiz. Buna bağlı olarak da Alanya’ya bu oranlarda misafir alıyoruz. Alanya’nın Antalya ve diğer bölgelere nazaran bir avantajı da Doğu Avrupa ve İskandinavya gibi bölgelerden yoğun talep alıyor olması. Bu durum doluluk oranlarımıza da olumlu şekilde yansıyor” dedi.

“2018 daha iyi geçecek”

Yücel, “Tur operatörleri ve acenteler ile yapmış olduğumuz görüşmeler neticesinde Rusya ve Rusça konuşulan ülkeler olarak değerlendirdiğimiz bölgelerden 2017 turist sayısının altına düşmeyeceği yönünde bilgiler alıyoruz. Orta Avrupa hariç Avrupa pazarında da İngiltere ve Doğu Avrupa pazarlarında yine artışlar olacağını görüyoruz. Bu bilgiler hem turist sayısı hem de karlılık anlamında 2017’nin altına düşmeyeceğimiz anlamına geliyor. Yani olağan dışı bir durum söz konusu olmazsa daha iyi bir 2018 yılı geçireceğiz. Orta Avrupa, İngiltere, Kuzey Avrupa, Doğu Avrupa, Rusya ve İran pazarlarından beklentilerimiz mevcut. Bugün Hükümet’in de özellikle üzerinde durduğu pazar çeşitlemesi, kaynak pazarların arttırılması ve ürün arttırılması noktasında da beklentilerimiz ve çalışmalarımız var. Tabi ki bunlar bugünden yarına kısa vadede olacak işler değil. Örneğin Çin, Hindistan ve Arap pazarlarının sahil kesimine yoğun talepleri söz konusu değil. Fakat tabi ki bu pazarlardan gelecek misafirlerin oluşturduğu sinerji, bölgemizin yararına olacaktır. Türkiye’nin 2023 turizm planlamasında 50 milyon turist ve 50 milyar dolar gelir hedefleri var.”

“Kalite anlayışı korunmalı”

Alanya’nın şehir hayatı ve halkla birlikte iç içe turizm olgusu özelliğine sahip olduğunu hatırlatan Yücel, “bir tatil destinasyonu olarak Alanya’da şehir içinde öncelikle topyekûn kalite anlayışının korunması, rekabetin, misafir memnuniyeti ve kalite yönünde gelişiminin devam ettirilmesi, alternatif turizm olanaklarının güçlendirilmesi ve tanıtılması, misafir profili ve eğilimleri, pazar dinamikleri, yatırımların verimliliği, yeni ürünlerin yeri ve kompozisyonu, kalifiye personelin yetiştirilmesi, tedarikçilerin katılımı gibi alanlarda devamlılığın sağlanmasının öncelikli ve entegreli tutulması gerekliliğine inanıyoruz.”

Sili: “Almanya kazanılmaya çalışılıyor”

ALTİD Başkanı ve TÜROFED Yönetim Kurulu Üyesi Burhan Sili de “Antalya’ya inen 3 buçuk milyon Rus turistin 2 milyon 800 binlere gerilemesiyle birlikte karlılıklarımızda azalma olmuştu. 2016 yılı ise zaten turizm açısından konuşulacak bir yıl değil. Özellikle Rus turistin neredeyse hiç gelmemiş olması ve Avrupa pazarı için konaklama işletmecilerinin yapmış olduğu indirimlerle birlikte zarar ettiğimiz bir yıl oldu. Buna paralel kredi ve vergi ötelemeleriyle ilgili destekler aldık. Gazipaşa-Alanya Havalimanı’nda yolcu sayısı anlamında ciddi bir artış var. Fakat bu artış gelirlerimize tam olarak yansımadı. Siz acente temsilcilerinin de ifade ettiği gibi aldığımız duyumlarda özellikle Doğu Avrupa pazarı, İngiltere, az da olsa İskandinavya pazarında artışlar söz konusu. Rusya ve Rus dili konuşulan ülkelerde bu senenin rakamlarının altına inmeyeceği yönünde öngörümüz var. Almanya’da ise yeniden bir hareketlilik söz konusu. Almanya pazarında bir anormallik olmazsa 2016 senesi rakamları yakalanmaya çalışılıyor” dedi.

“Havalimanında polis sayısı yetersiz”

Gazipaşa-Alanya Havalimanı’nda (GZP) önemli sorunların olduğunu ileri süren Sili, “Bunlardan biri pasaport polisinin sayı olarak yetersizliği. Bu havalimanı, terminal binası olarak 2 buçuk milyon yolcu kapasitesine sahip. Ancak iki uçak ardı ardına indiği andan itibaren büyük kuyruklar ve uzun süreli beklemeler oluşuyor. Diğer büyük sorun ise havalimanının otopark bölgesinde yaşanıyor. Saatte 6 uçak kaldırabilme kapasitesine sahip bu havalimanı şahsi araçların ve tur otobüslerinin yoğunluğuyla da hizmet sıkıntısı yaşıyor.”

Çavuşoğlu: “Ön rezervasyonlar yüzde 25 arttı”

TÜRSAB Alanya BYK Başkanı Çavuşoğlu ise “Türkiye turizmi dünyanın olmazsa olmazları arasında yerini uzun süredir alıyor. Türkiye genelinde 1 milyon 600 bin turistik yatak kapasitesine sahibiz. Fakat Portekiz, İspanya, Hırvatistan, Bulgaristan gibi ülkeler fiyatlarını yüzde 40-50 arttırdılar. Türkiye’nin içinde bulunduğu durum sonucunda tur operatörleri turistleri bu ülkelere kaydırmışlardı fakat son dönemde yaşanan olumlu gelişmeler tur operatörlerinin yeniden Türkiye’ye yönelmesine sebep oldu. Ön rezervasyonlar kasım ayı itibariyle geçen yılın yüzde 25 üzerinde seyrediyor” diye konuştu.