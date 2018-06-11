Yücel: “Yeni Belediye binası yüzde 60 tamamlandı”

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Oba Mahallesi’nde 9 Aralık 2017 tarihinde temeli atılan yeni belediye binası inşaatında incelemelerde bulundu.

“Belediye binası inşaatının yüzde 60 tamamlandı”

Gezi sonrası inşaatın son durumu hakkında bilgi veren Yücel, inşaatın yüzde 60’lık bir bölümünün tamamlandığını söyledi. 8-9 ay gibi bir sürenin ardından binayı açılışa hazır hale getirmeyi planladıkları anlatan Başkan Yücel, "Temelini 9 Aralık’da attığımız binamızın çalışmaları planladığımız gibi devam ediyor. İnşaatın bitirilmesi aşamasına doğru ilerliyoruz. İnşaatımızı yüzde 60 oranında tamamladık. Hedeflediğimiz zaman diliminde de bitireceğiz” dedi.

“En az 50 yıl hizmet verecek”

Alanya’ya en az 40 - 50 yıl rahatlıkla hizmet verecek bir bina inşa ettiklerini belirten Başkan Yücel, “Tüm hedefleri zamanında yerine getirdiğimiz gibi, bu hedeften de sapmadan ilerliyoruz. Binanın gerek proje gerekse yapımında vatandaşlarımızın en kolay ve en hızlı hizmeti alabilmeleri için her şey düşünüldü. Yeni binamızı Allah’ın izni ile dört dörtlük hizmete sunacağız” diye konuştu.

150 araçlık otopark

Binanın yapımına başlandığından buyana gündeme getirilen otopark sorununa da değinen Adem Murat Yücel, “Şu anda otopark bölümü olarak 150’ye yakın araç için alanımız var. Ayrıca bina çevresinde de ilave otopark çözümleri getireceğiz. Yıllarca, fazlasıyla taşıyabilecek durumda. Ayrıca Oba Mahallesi’ne çıkışları rahatlatmak için Oba Köprüsü’nün yanına yeni bir köprüye de kısa bir zaman içerisinde başlayacağız.”

“Belediye binası çevresindeki yolların birbirlerine bağlantısı yapılacak”

Binanın gerek kuzeyinde gerekse doğusunda ulaşım ile ilgili bir sıkıntının yaşanmayacağına vurgu yapan Yücel, “Yeni Belediye Binasının çevresindeki yolların birbirleri ile bağlantısı yapılarak, bütün yolların çıkışı Çevre Yolu’na bağlanacak. Hem Çevre Yolu hem de Eski Gazipaşa Yolu dediğimiz yoldan giriş kullanılacak. Buradaki yolların tamamını Başkent Hastanesi’nin olduğu yere kadar tek yön düşünüyoruz. Yukarı yol çift yön alt yol tek yol olacak. Yeni yolu Çevre Yolu’na bağlayınca da şu andan daha kullanışlı bir hale gelecek" dedi.