Yücel’den çığırtkanlık tepkisi

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, haftalık encümen toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. Başkan Yücel, “Biz ne kadar eğitim seminerleri de düzenlesek, esnaf esnaf dolaşıp bilgilendirme de yapsak maalesef bu çığırtkanlığın önüne tam anlamıyla geçemiyoruz. Ancak geçmek için emniyetle birlikte kurduğumuz komisyonla var gücümüzle müdahale etmeye devam edeceğiz. Bu konu ile ilgili bugünkü encümen toplantımızda daha sert kararlar aldık ve ivedilikle uygulamaya koyacağız. Çünkü kimsenin bu şehrin huzurunu bozmaya hakkı yok.”

“Mülkiyet sahipleri esnaflarımıza kira konusunda yardımcı olmalı”

Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Euro ve dolardaki olağandışı artışın yeni sezon öncesi esnafı zor duruma düşürdüğünü söyledi. Başkan Yücel, “Maalesef Euro ve dolardaki olağandışı tırmanış sebebiyle esnafın mülkiyet sahiplerinden beklentileri var. Bu konuda esnaflarımıza katılıyorum. Mülkiyet sahiplerinin sese kulak vererek ya indirim yoluna gitmelerini ya da TL bazında sözleşme yapmalarını tavsiye ediyorum. Bu yıl iyi geçeceğini düşündüğümüz sezonda euro ve dolar hesapları alt üst etti. Şehrimizdeki bütün mülkiyet sahiplerinden kiracısı olan esnaflarımıza biraz destek verilmesini rica ediyorum” dedi.

“Esnaflar, ruhsatı ne ise o işi yapacak”

Bir kısım esnafın ruhsatında yazmamasına rağmen ticari faaliyetin dışına çıktığını belirten Başkan Yücel, “Bir kısım esnafımız maalesef dükkân içinde dükkân açıyorlar. Ayakkabıcıysa çanta, çantacıysa ayakkabı koyarak ticari faaliyetlerinin dışına çıkmaya kalkıyorlar. Belediyemizden alınan ruhsat ne ise o uygulanacak. Hiç kimsenin belirlenen ticari faaliyetler çerçevesinin dışına çıkma lüksü yok. Bu konuda da kesinlikle taviz verilmeyecek.”

“Son 5 ayda yapılanlar imar barışını kapsamıyor”

İmar Barışı ile ilgili bir takım yanlış anlaşılmaların olduğunun altını çizen Başkan Yücel, imar barışının belli bir tarihten öncesini kapsadığını söyledi. Başkan Yücel, “İmar barışı ile ilgili yasa çıkmış olsa da uygulama yönetmeliği henüz yürürlüğe girmedi. Bu imar barışından faydalanmak isteyen bazı vatandaşlarımız bugün yapılacak olan yapının da bu çerçeveye gireceğini zannedebiliyorlar ve neticesinde kaçak inşaatlara ve yasal olmayan uygulamalara başvurabiliyorlar. Ancak bu yönetmelik 31-12-2017 tarihine kadar olan kısmı ilgilendiriyor. Bu tarihten sonraki yapıların bu uygulamadan mevcut yasa gereği yararlanması mümkün değil. Bu işe kalkışanlar sadece maddi manevi zarara uğrarlar” diye konuştu.