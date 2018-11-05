Yurt bahçesine 200 gül fidanı dikildi

Akdeniz Üniversitesinin içinde bulunan Elmalı Hamdi Yazır Yurt Yerleşkesinin bahçesinde gerçekleşen fidan dikimi gençlerin yoğun katılımıyla gerçekleşti.

Akdeniz Üniversitesinin içinde bulunan Elmalı Hamdi Yazır Yurt Yerleşkesinin bahçesinde gerçekleşen etkinliğe Büyükşehir Belediyesi Meclis üyesi Ruhi Beşiktaş, KYK İl Müdürü Mahmut Danayiğen, İl Müftüsü Osman Artan ile Antalya Büyükşehir Belediyesi Gençlik Meclisi üyeleri ve öğrenciler katıldı.

Beşiktaş: “Şehitlerimizi unutmamalıyız”

Antalya Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Ruhi Beşiktaş, “Bu vatan için canını veren kahramanlarımızı bir kez daha anıyorum. Şehitlerimizin hatıralarını yaşatmalıyız, onları unutmamalıyız” dedi.

Danayiğen: “Şehitlerimizin acısını hissedelim”

KYK İl Müdürü Mahmut Danayiğen de Büyükşehir Belediyesi Gençlik Meclisine böyle güzel bir organizasyona öncülük ettiği için teşekkür etti. Öğrencilerden fidanları dikerken toprağı elleri ile dökmeleri ricasında bulunan Danayiğen, “Bırakın ellerinize toprak değsin, diken batsın. Dikenlerin acısını hissederek bu topraklara kanını akıtan, canını veren şehitlerimizin acısını hissedelim” diye konuştu.

Gençlik Meclisi'nin etkinlikleri sürecek

Gençlik Meclisi Yönetim Kurulu Üyesi Metehan Değerli ise Gençlik Meclisi olarak böyle bir etkinliğin içinde bulunmaktan mutluluk ve gurur duyduklarını ifade etti. Değerli, “Şehitlerimizin hatırasını yaşatmalı ve onları unutmamalıyız. Tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. Antalya Büyükşehir Belediyesi Gençlik Meclisi olarak etkinliklerimize devam edeceğiz” şeklinde konuştu. Protokol konuşmalarının ardından İl Müftüsü Osman Artan şehitler için dua okudu. Duanın ardından gül dikimine geçildi. Gül fidanlarının üzerine şehitlerin adının ve Türk bayrağının yer aldığı kartlar takıldı.