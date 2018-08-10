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10 Ağustos 2018 23:44

Yurtta merdivenden düşen öğrenci, 5 gün sonra hastanede öldü

Antalya’nın Alanya ilçesinde dengesini kaybederek kaldığı yurdun merdivenlerden yuvarlanarak ağır yaralanan öğrenci, kaldırıldığı hastanede 5 gün süren yaşam savaşını kaybetti.

Yurtta merdivenden düşen öğrenci, 5 gün sonra hastanede öldü

10 Ağustos 2018 23:44


Olay, geçen 4 Ağustos’ta Konaklı Mahallesi’ndeki bir öğrenci yurdunda meydana geldi. İddiaya göre, yurt öğrencisi 14 yaşındaki İsmail Kerem Topal, dengesini kaybederek merdivenlerden yuvarlandı. Başını sert zemine çarpan Topal, ağır yaralandı. Yurtta bulunanlarının haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı Topal’ı ambulansla Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürdü. Hastanede tedavisi süren ve hayati tehlikesi bulunan Topal, 5 günlük yaşam savaşını kaybetti.



Doğum gününde toprağa verildi


Dün sabah yaşamını yitiren Topal’ın cenazesi savcı ve jandarmanın incelemesinin otopsi yapılma üzere Antalya Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Otopsi sonrası ailesine teslim edilen ve bugün doğum günü olan Topal’ın cenazesi Bektaş Mezarlığı’nda toprağa verildi. Olayla ilgili soruşturma başlatan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yurdun güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı.



Düşmeden önce Topal ile tartıştığı iddia edilen arkadaşı adliyeye sevk edildi


Topal’ın düşmeden önce tartıştığı öne sürülen aynı yaştaki öğrenci M.E.U., ifadesi için karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Öte yandan yurt yöneticilerince aileye verilen ve sadece düşme anının yer aldığı güvenlik kamerası görüntülerinde, Topal’ın arkadaşları arasında yürürken ayağının merdivenin hemen başında bulunan elektrik süpürgesinin kordonuna takıldığı ve sendeleyerek merdivenlerden düştüğü görülüyor. Düşerken merdivenin başında duran bir arkadaşına da çarpan Topal’ın düşmesinin ardından arkadaşları kısa süreli şok yaşıyor.




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