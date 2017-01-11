Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Yusuf Namoğlu, "İlk 1-2 haftada hatalarımız oldu. Sonrasında toparlandık. 15. hafta çok iyi giden bir haftaydı ancak 16. hafta hataların olduğu hafta olarak aklımızda kaldı" dedi.

7 Ocak’ta başlayan Merkez Hakem Kurulu (MHK) seminerinin son günü basına açık olarak gerçekleştirildi. Son günün ilk bölümü MHK Başkanı Yusuf Namoğlu’nun konuşması ile başladı.



"16. hafta hataların olduğu hafta olarak aklımızda kaldı"

Namoğlu, 16 haftalık sezona hakem arkadaşlar olarak gayet iyi başladıklarını vurgulayarak, "Ancak ilk 1-2 haftada hatalarımız oldu. Sonrasında toparlandık. 15. hafta çok iyi giden bir haftaydı ancak 16. hafta hataların olduğu hafta olarak aklımızda kaldı. Hataları masaya yatırıp o hataları yapmamak için çeşitli eğitim programlarından geçerek buraya geldik. İkinci yarıda bu bilgilerle beraber çok daha iyi maçlar yöneteceğimize inancım tamdır" diye konuştu.

Yusuf Namoğlu, "Video hakem sisteminden (VAR) esinlenerek gözlemcilik müessesemizde teknolojik gözlem sistemine doğru gözlemci müessesesini farklı bir noktaya getirmeye çalışıyoruz" diyerek sözlerini sonlandırdı.