Yüzbaşı Mustafa Ertuğrul Aker anıtı açıldı

Yüzbaşı Mustafa Ertuğrul Aker anısına Erdal İnönü Kent Parkı'nda oluşturulan anıtın açılışı gerçekleştirildi.

Birinci Dünya Savaşı yıllarında Meis Limanı'nda demirli deniz uçağı gemisini karadan topçu atışlarıyla batırarak dünya savaş tarihine adını yazdıran Topçu Yüzbaşı Mustafa Ertuğrul Aker, 50'nci ölüm yıldönümünde çeşitli etkinliklerle anılmaya devam ediyor. Muratpaşa Belediyesi ve AKSAN tarafından düzenlenen etkinlikler kapsamında Erdal İnönü Kent Parkı'nda Yüzbaşı Mustafa Ertuğrul'un hayatının anlatıldığı anıtın açılışı gerçekleştirildi.

Törene Muratpaşa Belediye Başkan Yardımcıları İbrahim Cephaneci, Murat Şimşek, Hasan Kaçmaz, AKSAN Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Rıza Ünlü, İYİ Parti Antalya Milletvekili Feridun Bahşi, Türkiye Muharip Gaziler Dernek Başkanı emekli Albay Abidin Sezer, CHP İl Başkanı Ahmet Kumbul, Muratpaşa İlçe Başkanı Hasan Şahin, Antalyaspor tribünlerinin sevilen ismi ‘Miloş' lakaplı Recep Güler ve Yüzbaşı Mustafa Ertuğrul İlkokulu öğrencileri katıldı.

Başkan Yardımcısı Cephaneci, kahramanlığın zor koşullar altında sorumluluktan kaçmayıp gereğini yapmak, destanın ise olanaksızı zorlayıp elindeki şartları çok iyi değerlendirerek başarı sağlamak olduğunu söyledi. Cephaneci, “Yokluklar içerisinde imkansızı başaran Topçu Yüzbaşı Mustafa Ertuğrul Aker, Antalya'mızda kahramanlık destanı yazmıştır” dedi. Yüzbaşı Mustafa Ertuğrul'un dünya tarihine geçen destanı yazmış olmasına rağmen sessiz sedasız, mütevazılık içerisinde Antalya'da hayata veda ettiğini belirten Cephaneci, Antalya'da yazılan bu destanın başta çocuklar olarak herkese anlatılmasının bir görev olduğuna dikkat çekti.

Diğer konuşmalarını anıtın açılışı gerçekleştirilirken törende ayrıca Mustafa Ertuğrul ve silah arkadaşları adına ‘dostluk ve kardeşliğin' simgesi zeytin ağacı dikildi.