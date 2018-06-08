Yüzme kursuna 8 günde bin 153 kayıt

1 Haziran’da kayıtlara başlayan Kepez Belediyesi’nin yaz spor okulları yoğun ilgi gördü. 10 branşta başlatılan kayıtlarda en çok ilgiyi yüzme branşı gördü. 8 günde bin 153 öğrencinin kayıt yaptırdığı yaz spor okulu yüzme branşında kota bin 500 kişi ile sınırlı.

2 ay boyunca ücretsiz hizmet verecek spor okulu yüzme branşına kısa süre içerisinde kayıtların dolacağını belirten Kepez Belediyesi Spor Kulübü Başkanı Ahmet Ünlüoğlu, “Ücretsiz spor okullarımızdan herkesin faydalanmasını istiyoruz. Ayrıca çocuklarımızın mutluluğu da bizim için önemli. Onların rahat, kaliteli ve güvenli spor yapmaları için var gücümüz ile çalışıyoruz. Bu yaz çok eğlenceli geçecek. Yetenekli olanları da Kepezspor’un alt yapısına katarak hem lisanslı sporcumuz yapacağız hem de geleceğin yıldızları olmaları için çaba sarf edeceğiz” dedi.