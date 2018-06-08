Diğer
Kategoriler
08 Haziran 2018 15:18

Yüzme kursuna 8 günde bin 153 kayıt

Kepez Belediyesi’nin yaz spor okulu yüzme branşına 8 günde bin 153 kişi kayıt yaptırdı.

Yüzme kursuna 8 günde bin 153 kayıt

08 Haziran 2018 15:18


1 Haziran’da kayıtlara başlayan Kepez Belediyesi’nin yaz spor okulları yoğun ilgi gördü. 10 branşta başlatılan kayıtlarda en çok ilgiyi yüzme branşı gördü. 8 günde bin 153 öğrencinin kayıt yaptırdığı yaz spor okulu yüzme branşında kota bin 500 kişi ile sınırlı.


2 ay boyunca ücretsiz hizmet verecek spor okulu yüzme branşına kısa süre içerisinde kayıtların dolacağını belirten Kepez Belediyesi Spor Kulübü Başkanı Ahmet Ünlüoğlu, “Ücretsiz spor okullarımızdan herkesin faydalanmasını istiyoruz. Ayrıca çocuklarımızın mutluluğu da bizim için önemli. Onların rahat, kaliteli ve güvenli spor yapmaları için var gücümüz ile çalışıyoruz. Bu yaz çok eğlenceli geçecek. Yetenekli olanları da Kepezspor’un alt yapısına katarak hem lisanslı sporcumuz yapacağız hem de geleceğin yıldızları olmaları için çaba sarf edeceğiz” dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ANTALYA HABERLERİ
ANTALYA HAVA DURUMU
36
°
C
Sıcak
  • Cumartesi
    Sıcak
    36°C
  • Pazar
    Az Bulutlu
    29°C
  • Pazartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    29°C
  • Salı
    Çok Bulutlu
    30°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç