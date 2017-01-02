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02 Ocak 2017 12:44

Yüzüklerini Başkan Uysal taktı

Yüzüklerini Başkan Uysal taktı

02 Ocak 2017 12:44

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, CHP’li Muratpaşa Belediye Meclis Üyesi ve Adalya Vakfı Müdürü Cem Kotan ile sosyolog Demet Ayne’nin nişan yüzüklerini taktı, genç çifte mutluluklar diledi.
Adalya Vakfı Müdürü Kotan, sosyolog Ayne’yle dünya evine girmek için ilk adımı attı. Genç çift Başkan Uysal ve eşi Ümran Uysal’la birlikte Muratpaşa Belediye Meclis üyeleri, akrabaları ve yakın arkadaşlarını katıldığı sade bir törenle nişan yüzüklerini taktı. Kotan ve Ayne çiftinin yüzüklerini Belediye Başkanı Uysal takarken genç çifte mutluluklar diledi, “Birbirlerine de çok yakışmışlar. İnanıyorum ki, mutlu sona ulaşacaklar ve güzel bir yuva kuracaklar” dedi.



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