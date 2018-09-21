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Zabıta ekipleri zincir marketleri denetledi

Alanya Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçede bulunan zincir marketlerde tarihi geçmiş ürünleri ve saklanma koşullarını denetledi.


Alanya Belediyesi Zabıta ekipleri, zincir marketleri denetledi. Ekiplerin yaptığı denetimde marketlerin hijyen şartlarına uygun olmadığı ve çok sayıda tarihi geçmiş ürün olduğu tespit edildi. Zabıta ekipleri, şartlara uymayan marketlere gerekli cezai işlemi uygularken tarihi geçmiş ürünleri ise toplayıp imha etti.



Yücel: “Vatandaşın sağlığı ile kimse oynayamaz”


Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, denetleme sonucunda çok sayıda tarihi geçmiş ürün tespit edilmesinin ardından yaptığı açıklamada; “Zabıta ekiplerimiz, gün boyu şehrimizde bulunan zincir marketlere denetleme gerçekleştirdi. Bunun neticesinde ise çok sayıda tarihi geçmiş ürün ve hijyen şartlarına uygun olmayan işletmeler tespit edildi. Ekiplerimiz bu işletmelere gerekli cezai işlemi uyguladı. Bu tip uygulamaları sık sık gerçekleştirerek vatandaşlarımızın sağlığı ile kimsenin oynamasına izin vermeyeceğiz” dedi.

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