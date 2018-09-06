Zabıta teşkilatının kuruluşunun 192’nci yılı kutlamaları

yıl dönümünü törenlerle kutladı. Zabıta personeli Vali Münir Karaoğlu ve Başkan Menderes Türel’i ziyaret edip, şehir turu attı.

Cumhuriyet Meydanı’nda gerçekleşen törende, Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı, Muratpaşa, Konyaaltı, Döşemealtı ve Kepez ilçeleri zabıta müdürlükleri Atatürk anıtına çelenk koydu. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından konuşma yapan Antalya Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanı Muharrem Kavurkacı, dünya kenti Antalya’nın huzuru, refahı ve daha iyi bir yaşam alanı kazanması için zabıtanın onuruyla, şerefiyle, alnının teriyle hizmet etmeye çalıştığını ifade etti.

Yoğun çalışıyoruz

Muharrem Kavurkacı, şöyle konuştu: “Antalyalılar ve kentimizde yaşayan yerli ve yabancı misafirlerin huzuru ve esenliği için gece gündüz özverili çalışmalarınızdan ötürü sizleri kutluyorum. Bir şehrin daha yaşanabilir ve güvenli olması polis teşkilatından sonra zabıta teşkilatımızın özverili çalışmasıyla mümkündür. Ankara’da yaptığımız temaslarda sizin de diğer teşkilatlar da olduğu gibi yıpranma payı almanızla ilgili gerekli girişimlerde bulunuldu. İnşallah güzel haberler bekliyoruz” dedi.

Şehir turu attılar

Törenin ardından zabıta ekipleri araç konvoyuyla şehir turu attı. Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanı Kavurkacı ve ilçe zabıta müdürlükleri Antalya Valisi Münir Karaloğlu ve Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel’i makamında ziyaret etti. Vali Münir Karaloğlu Zabıta Teşkilatının toplumun huzur ve refahı için önemli bir kurum olduğunu dile getirirken, Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel de Zabıta Daire Başkanlığı ve teşkilatını sahada gösterdikleri özverili çalışmalardan dolayı kutladı.