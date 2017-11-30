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30 Kasım 2017 16:26

Zabıta ve polisten dilenci operasyonu

Antalya’nın Manavgat ilçesinde Emniyet ve Antalya Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda 3 dilenci, 1 Rus uyruklu dergi satıcısı, 1 de çalgıcı hakkında yasal işlem yapıldı.

Zabıta ve polisten dilenci operasyonu

30 Kasım 2017 16:26


Manavgat’ın en işlek caddeleri olan Antalya ve İbrahim Sözen Caddelerinde kucaklarında çocuklarla duygu sömürüsü yapıp para toplayan dilencilere yönelik Manavgat Emniyet Müdürlüğü ve Antalya Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekiplerince operasyon düzenlendi. Yapay Şelale ve Anadolu İmam Hatip Lisesi kavşağı arasında gerçekleştirilen operasyonda 2’si bebek arabalı 3 kadın dilenci, tarihi köprü üzerinde saz çalarak para toplayan 1 kişi ve Kanserliler ve Engelliler Derneği adına dergi satarak para toplayan 1 Rus uyruklu kadın hakkında idari para cezası uygulandı.


Operasyon sırasında zabıtalar tarafından alınarak para cezası uygulanan yaşlı bir dilenci, görüntü alan basın mensuplarını suçlayarak "Bizi sizler yüzünden alıyorlar. Bizi çekip haber yaparak para kazanıyorsunuz. Bizim üzerimizden kazandığınız para haram olsun" dedi.


Diğer taraftan idari para cezası uygulandıktan sonra bırakılan dilenci kadınların hiç vakit kaybetmeksizin caddede yeniden dilenmeye başladıkları gözlendi.




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