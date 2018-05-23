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23 Mayıs 2018 14:16

Zabıta’dan Fırın Denetimi

Antalya’nın Korkuteli ilçesi’nde ekmek üretimi ve satışının yapıldığı işletmelerde denetim yapıldı.

Zabıta’dan Fırın Denetimi

23 Mayıs 2018 14:16


Korkuteli Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Ekipleri ve İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ekipleri Ramazan ayı içerisinde sağlıklı, standartlara uygun gıda tüketimini sağlamak amacıyla ekmek üretimi ve satışının yapıldığı işletmelerde gramaj, hijyen ve etiket kontrolü denetimi yapıldı. Denetimleri sıklaştıran ekipler, kontroller sırasında iş yerlerine gerekli uyarılarda bulundu. Korkuteli Belediyesi Zabıta müdürü Nazmi Bilgin, “Ramazan ayı ve sonrası yapılan denetimler aralıksız olarak devam edecektir” dedi.




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