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04 Temmuz 2017 18:31

Zabıtanın cezasına sinirlendi, kendini yakmak istedi

Antalya’da zabıta ekiplerinin işletmesine ceza yazmasına sinirlenen bir kişi, benzinle kendini yakmak istedi.

Zabıtanın cezasına sinirlendi, kendini yakmak istedi

04 Temmuz 2017 18:31


Edinilen bilgiye göre olay, Muratpaşa ilçesi Altındağ Mahallesi 147 sokak üzerindeki bir işyerinde meydana geldi. İşletmeye denetim için gelen Muratpaşa Belediyesi zabıta ekiplerini karşısında gören işletme sahibi Kadir Y., ekiplerin ceza kesmek istemesine sinirlenerek aracından aldığı bidonda bulunan benzini işyerine ve üzerine döktü. Kadir Y.’nin zabıta ekiplerini, çevrede bulunanları hem kendisini hem de işyerini yakmakta tehdit etmesi üzerine olay 112’ye bildirildi. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken Kadir Y., zabıta ekipleri ve çevredeki vatandaşlar tarafından sakinleştirilmeye çalışıldı. Esnafların sözleriyle benzin bidonu ve çakmağı elinden bırakan Kadir Y.’nin üzeri su ile yıkandı. Polis ve sağlık ekiplerinin çabalarıyla sakinleşen Kadir Y., zabıta ekiplerinin ayrılmaması üzerine işyerinin içerisine geçerek çevredekileri tehdit etmeye başladı. Kesici aletle kendisine zarar vermek isteyen Kadir Y.’ye polisin müdahale etti. Baygınlık geçiren Kadir Y., ambulansla Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.




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