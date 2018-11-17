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Zam şampiyonu domateste sert düşüş

Eylül ayında yüzde 35,20’lik fiyat artışıyla zam şampiyonu olan domatesin fiyatı, üretim merkezi Antalya’da bir hafta içerisinde 70 kuruş birden değer kaybederek 2,40 TL’ye kadar düştü.

Eylül ayında yüzde 35,20'lik fiyat artışıyla zam şampiyonu olan domatesin fiyatı, üretim merkezi Antalya'da bir hafta içerisinde 70 kuruş birden değer kaybederek 2,40 TL'ye kadar düştü.


Uzun zamandır pazar tezgahlarında ve marketlerde pahalılığından dolayı adından sıkça söz ettiren domates fiyatları Antalya Toptancı Hal'inde 2.40 TL'ye kadar düştü. Uzun süre 3 TL ve üzerinden seyreden domates fiyatları Irak pazarındaki daralma nedeniyle 2,40 TL'ye düştü. Domates Eylül ayında yüzde 35,20'lik fiyat artışıyla zam şampiyonu olmuştu.



"Fiyatlar artık bu seviyede devam eder"


Fiyatları değerlendiren Antalya Toptancı Hal Yaş Sebze ve Meyve Komisyoncuları Derneği Başkanı Nevzat Akcan, "Son aldığımız duyumlara göre Irak pazarında bir daralma var. Irak, ABD tarafından İran'a uygulanan ambargonun ardından domatesi bizden alıyordu. Şimdi domates İran'da bizim ülkemizden daha ucuz olmuş. Irak'ın ambargoyu bazı yerlerden delerek buradan domates getirdiği duyumlarını aldık. Bundan dolayı biraz Irak pazarında daralma var. Fiyatlar artık bu seviyede devam eder. Bundan aşağısını görmez diye tahmin ediyorum. 2 TL'nin altına düştü mü domates yetiştirecek çiftçi bulamayız. Bundan sonra havaların da soğuması ile domates üretimi azalmaya başlar. Bu da fiyatları yeniden yukarı doğru çeker" açıklamasını yaptı.

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