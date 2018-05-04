Zekiye Öz Hatun cami ibadete açıldı

Başkan Türel, “Yarın ölecekmiş gibi ibadet ama hiç ölmeyecekmiş gibi hizmet etmeliyiz” dedi.

Manavgatlı işadamı Mehmet Çelebi Öz’ün annesi Zekiye Öz Hatun adına yaptırdığı Camii’nin açılış törenine eski İçişleri Bakanı Abdulkadir Aksu, Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Antalya Müftüsü Osman Artan, Mehmet Çelebi Öz ve ailesi ile çok sayıda vatandaş katıldı. İbadet yerlerinin ihtiyaca cevap verecek şekilde artmasının maddi kalkınmanın ötesinde manevi kalkınmaya da büyük katkı sağlayacağını belirten Başkan Türel, “Çünkü bizler yarın ölecekmiş gibi ibadet ama hiç ölmeyecekmiş gibi hizmet etmeliyiz. Hepimiz için önemli olan husus şudur. İnşallah hep birlikte ahir dünyada bizi kurtaracak eserleri fani dünyada bırakabiliyorsak gerçekten önemli bir iş yapmış oluruz” dedi.

Cuma namazını kıldı

Başkan Türel sözlerini şöyle sürdürdü: “Çünkü çok iyi biliyoruz ki 3 kişinin amel defteri hakka yürüdükten sonra da kapanmıyor. İşte bunlardan biri böyle güzel ibadethaneler, camiler mescitler yapan hayırseverler, bir diğeri ilim irfan yayan çok kıymetli hocalarımız, bir diğeri de hayırlı evlat yetiştirenler. Dolayısıyla bugün Mehmet Çelebi Öz abimizin de inşallah burada yapılan hayırları vefatından sonrada hayır defterine de en güzel şekilde yazılır. Bütün duamız temennimiz budur. Camiimiz, Antalya’mıza, Manavgat’ımıza, hayırlı olsun.” Başkan Türel ve açılışa katılanlar daha sonra Cuma namazını Zekiye Öz Hatun Cami’de kıldı.