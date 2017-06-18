Zeytinköy Kadın Emeği Eğitim Merkezi projesi tamamlandı

Muratpaşa Belediyesi’nin Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği (TÜKD), Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Antalya Kadın Girişimciler Kurulu, Azize Kahraman Halk Eğitim Merkezi işbirliğinde, kadınların imece usulü yaptıkları yılbaşı çelenklerle kendi ekonomisini yaratan Zeytinköy ve çevre mahallerde üretimi daha üst seviyelere taşımak için hazırladığı ‘Zeytinköy Kadın Emeği Merkezi’ projesi tamamlandı. Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı’nın hibe desteği kazanan projeyle düzenli istihdam dışında kalmış ancak ev eksenli ürünler üreten kadınların tasarım, üretim yeteneklerini geliştirerek, yeni pazar ve pazarlama kanallarının oluşturulmasını sağlayacak kursların düzenlendiği programa devam eden 38 kadın düzenlenen törenle sertifikalarını aldı.

Törende Muratpaşa Belediyesi Başkan Yardımcısı İbrahim Cephaneci, TÜKD Antalya Şube Başkanı Ayla Yüksel, TOBB Antalya Kadın Girişimciler Kurulu İcra Komitesi Başkanı Serap Kocaoğlu’yla birlikte kursiyer kadınlar yer aldı.

Projenin hedefi

Muratpaşa Belediyesi’nce inşa edilen eğitim merkezinde düzenlenen törende konuşan Yüksel, 9 Ocak’ta başlayıp 16 Haziran’da sona eren projenin aynı zamanda TÜKD’nin hedefleriyle son derece uyumlu bir çalışma olduğunu söyledi. Hem projenin hem de TÜKD’nin örgün ve yaygın eğitim dışında kalan kadınların eğitim ve beceri sahibi olmaları ve istihdam edilmesini hedeflediğini aktaran Yüksel, “Arkadaşlarımız son derece başarılı, koordine ve son derece güç bir yolu aşarak projeyi bugüne getirdiler” dedi.

“Zeytinköy artık Barışköy’dür”

Törende konuşan Başkan Yardımcısı Cephaneci ise eğitim bir ömür devam eden bir süreç olduğunu belirterek “Ortaklaşa yapmış olduğumuz proje kapsamında eğitimlerinizi tamamladınız. Ne mutlu sizlere. Zeytin, biliyorsunuz, kardeşliktir, barıştır. Artık Zeytinköy’ü değil barış köy olarak görüyor ve hepinizi tebrik ediyorum” diye konuştu.

Sertifikalar verildi

Konuşmalarını ardından Cephaneci, Zeytinköy Kadın Emeği Eğitimi Projesi kapsamında katı tasarımı, iğne oyası, turistik hediyelik eşya yapıyı ve nikah şekeri hazırlama kurslarına kadınlara sertifikalarını takdim etti. Törende ayrıca TOBB Antalya Kadın Girişimciler Kurulu üyeleri tarafından yürütülen girişimcilik seminerlerine katılan 15 kadın ve TÜKD Antalya Şubesi tarafından düzenlenen kişisel gelişim konferanslarına katılan 10 kursiyere de katılım sertifikası verildi.