Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, ‘Zeytinköy Kadın Emeği Merkezi’ projesi tanıtım toplantısında yerel yönetim olarak Zeytinköy’de bir tercih yaptıklarını belirterek, “İnşaat sektörünün Zeytinköy’le ilgili ihtiraslı, parlak fikirleri karşısında bölge insanını kazanarak, şehir yaşamının bir parçası yapacak bir çalışma içinde olduk” dedi.

Muratpaşa Belediyesi’nin Türk üniversiteli Kadınlar Derneği, Azize Kahraman Halk Eğitim Merkezi ve TOBB Antalya Kadın Girişimciler Kurulu işbirliğiyle hayata geçirdiği ‘Zeytinköy Kadın Emeği Merkezi’ projesi tanıtım toplantısı ATSO Meclis Salonu’nda gerçekleşti.

Toplantıya Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, ATSO Başkanı Davut Çetin, ATSO Meclis Başkanı Süleyman Özer ve ATSO Yönetim Kurulu üyeleri, TOBB Antalya Kadın Girişimciler Kurulu üyeleri ve İcra Komitesi Başkanı Serap Kocaoğlu, Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği Antalya Şube Başkanı Ayla Yüksel ve şube üyesi kadınlarla birlikte projenin ilk ayağı okuma-yazma kursunu başarıyla tamamlayan ve okur yazar sertifikalarını alan Zeytinköylü kadınlar yer aldı.



‘Tercihte bulunduk’

Başkan Uysal, projenin uygulanacağı Zeytinköy bölgesiyle ilgili yaklaşımların bir dönem çok kötü olduğunu söyledi. Belediye Başkanı seçilmesiyle birlikte tıpkı diğer başkanlarının karşılaştığı gibi ‘Bu projeyi uyguladığında hayat kurtulur’ şeklinde anlatılan birçok projeyi dinlediğini aktaran Başkan Uysal, şöyle konuştu:

“Her parlak fikri uygulama imkanını olmaz. Tercihte bulunmak durumundasınız. Zeytinköy’le ilgili birçok projede bu çerçevede gündeme geldi. Özellikle inşaat sektörü mensuplarından ihtiraslı, parlak fikirler dillendirildi. Niye? Çünkü orada biraz kamu parseli var. Oralarda ‘görkemli binalar’ yapma isteği var. Peki burada yaşayanlar ne olacak? Mülkiyetleri yok, ne olacaksa olacak. Gidecek dışarıda gettolaşacak. Ne olacak o zaman? Senin o sitelerde büyüyen sosyo-ekonomik durumu yüksek çocukların güvenle gezebilecek mi? Peki bunun yaratacağı sosyal sıkıntıları nasıl aşacaksın? Dramatik bir şekilde sorun devam edecek. Bunlar boş işler.”



Zeytinköy güvenli bir yer

Muratpaşa Belediyesi olarak bunun karşısında bölge insanını kazanarak, şehir yaşamının bir parçası yapacak bir çalışma içinde olduklarını aktaran Başkan Uysal, bu kapsamda belediyenin bölgedeki arazilerini açık ihale usulü satışa çıkardıklarını söyledi. Bu arazilerini tamamına yakının içinde olanlar tarafından alındığı, ayrıca bölgede 11 tane yol açıldığını, Hacı Bektaş-ı Veli Kültür Merkezi inşaatına başlandığını anlatan Başkan Uysal, “Bununla birlikte kentleşme de başladı. Emniyet Müdürlüğü’müz de çok yoğun çalıştı ve şu an Zeytinköy en güvenli mahallerimizden biridir” dedi.

Projenin diğer sivil toplum örgütlerine de örnek olması dileğinde bulunan Başkan Uysal, “Bu çalışmalarımız sürsün. Gelin bir şey inşa edelim, sahici bir şeyler yapalım. Hayatı değiştirmedikten sonra kendi kendimizi mutlu edip dursak ne işe yarar?” diye konuştu.



‘Üniversite mezunu gibi olacaksınız’

ATSO Başkanı Davut Çetin, salonu dolduran Zeytinköylü kadınlara “Hem Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği sizinle birlikte hem de 127 kadın girişimcinin yer aldığı Kadın Girişimciler Kurulumuz. Buradan ayrıldığınızda üniversite mezunu gibi olacaksınız” dedi.

Zeytinköy Kadın Emeği Merkezi programında takı tasarımı gibi el sanatları kurslarının yer aldığına dikkat çeken Başkan Çetin, ATSO’nun Kaleiçi Evi çalışması kapsamında birlikte çalışma taahhüdünde bulundu.



Kadınlar projeye sahip çıktı

Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği Antalya Şube Başkanı Ayla Yüksel de, Zeytinköy Kadın Emeği Eğitim Merkezi projesi büyük bir emeğin sonucu ortaya çıktığını dile getirdi. 4 paydaşı bulunan projede en büyük desteği Zeytinköylü kadınların verdiğini belirterek, “Mayıs ayından bu yana onlarla iç içe olduk. Okuma yazma kursuyla projenin ilk aşamasını başarılı bir şekilde bitiren kadınlarımız seçtikleri dallara kayıt olarak bundan sonra çalışmalarını yürütecekler” diye konuştu.



BAKA destekli proje

Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı (BAKA) tarafından 2016 yılı sosyal Kalkınma Mali Destek Programı kapsamında desteklenen projeyle düzenli istihdam dışında kalmış, ev eksenli ürünler üretme isteği olan kadınlarını el sanatları becerileriyle tasarım, üretim ve pazarlama yeteneklerinin geliştirilmesi hedefleniyor. Bu yolla kadınların ekonomik ve sosyal hayata aktif katılımını sağlamayı amaçlayan projede Muratpaşa Belediyesi’nin Gebizli Mahallesi 1123 Sokak’ta yaptığı ve açılışı 9 Ocak’ta yapılacak bina eğitim merkezi olarak kullanılacak.

Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği koordinasyonunda gerçekleştirilecek proje kapsamında Azize Kahraman Halk Eğitim Merkezi, el sanatları teknolojisi alanından 4 kurs programı uygulayacak. Bu kapsamda Turistik Hediyelik Eşya Yapımı, Nikah Şekeri Hazırlama, İğne Oyası ve Takı Tasarımı kursları açılacak. 9 Ocak’ta başlayacak kurslar 10 Haziran’a kadar devam edecek. ATSO bünyesindeki Kadın Girişimciler Kurulu ise kadınları ürünlerini başarılı bir biçimde pazarlayabilmek için ihtiyaç duyacakları temel girişimcilik, marka oluşturma ve pazarlama konularında 15 saatlik bir seminer düzenleyecek. Bununla birlikte Antalya ve çevresinde 3 tatil köyü veya 5 yıldızlı otelle protokol yapılarak Zeytinköy El Sanatları Ürünleri için haftanın bir günü stant açma imkanı sağlanacak.