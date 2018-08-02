Zeytinköy’de değişim başlıyor

Muratpaşa Belediyesi, Kırcami ve Ermenek’in ardından 3’üncü imar sorununu da çözdü. Yaşadığı imar problemleri yüzünden Antalya’nın sosyo-kültürel ve ekonomik olarak en geri kalmış bölgelerinden Yeşildere Mahallesi’nde ya da bilinen adıyla Zeytinköy’de parselasyon dosyasının askı süreci tamamlandı.

Belediye Başkanı Ümit Uysal, Yeşildere Mahallesi’nde imar sorunun 25 yıldır süregelen bir süreç olduğunu söyledi. 27 ayrı ada parselini kapsayan 181 futbol sahası büyüklüğe ulaşan 190 bin metrekare alana ilişkin imar çalışmalarında parselasyon dosyasının askı sürecinin tamamlandığını müjdeleyen Başkan Uysal, “Yeşildere’de başlayacak büyük dönüşüm için artık sadece dosya tescil işlemlerinin tamamlanması için Kadastro Müdürlüğü’ne gönderilmesi kaldı. Bunu da Kurban Bayramı öncesi gerçekleştireceğiz” dedi.

“Tercihimizi insandan yana yaptık”

Başkan Uysal, Zeytinköy’de başta imar problemi olmak üzere bölgenin sorunlarının çözülmesi için daha belediye başkanlığının ilk aylarında çok net bir tercihi ortaya koyduklarını belirtti. Ümit Uysal, “Zeytinköy’e ilişkin ‘Bu projeyi uyguladığınızda hayat kurtulur’ şeklinde anlatılan birçok proje dinledim. Özellikle inşaat sektörünün ihtiraslı fikirleriydi bunlar. Ama bir tek sorunun cevabı yoktu, ‘Burada yaşayanlar ne olacak?’ İşte o zaman biz de tercihimizi açıkça yaptık. Zeytinköy, her anlamda insanıyla birlikte değişecek ve kent hayatının güzide bir parçası olacaktı” şeklinde konuştu.

“Büyük destek bulduk”

Bu anlayışla önce belediyenin bölgedeki arazilerini açık ihale usulü satışını gerçekleştirdiklerini, ardından imarı tamamlanmış bölgelerde yollar açtıklarını kaydeden Başkan Uysal, Zeytinköy Kadın Danışma Merkezi ve Hacı Bektaş Veli Kültür Merkezi gibi çalışmalarla bölgenin sosyal hayatını değiştirecek projelerin de uygulandığını söyledi. Bu çalışmalara başta Antalya Valiliği, Muratpaşa Kaymakamlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü olmak üzere Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO), Başkent Üniversitesi, Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği gibi önemli kuruluşlarının da destek verdiğini aktaran Başkan Uysal, “Artık imar planı çalışmalarının da tamamlanmasıyla büyük dönüşüm şimdi başlıyor” dedi.

“Kötü her şey tarih oluyor”

Başkan Uysal, Kadastro Müdürlüğü’nün yapacağı çalışma sonrası inşaat ruhsatlarının verilmesiyle sosyal donatı alanları, sağlık ocağı, polis merkezi, okullar gibi kamu kurum kuruluşları ve özel sektör yatırımlarıyla bölgenin bambaşka bir yer olacağını söyledi. Amaçlarının Zeytinköy’ü kent yaşamının önemli merkezlerinden biri haline getirmek olduğunu belirten Başkan Uysal, “Artık Zeytinköy’e ait kötü anlatılan ne varsa tarih oluyor. Zeytinköy, bir daha asla suç örgütleriyle, polisiye olaylarla anılmayacak bambaşka bir yer olmaya doğru emin adımlarla ilerliyor” diye konuştu.