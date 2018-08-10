Zeytinköy’de erken bayram

Oradan da, Tapu Müdürlüğü’ne tapu tescil işlemleri için gönderilecek” dedi

Muratpaşa Belediyesi, Kırcami ve Ermenek’in ardından Yeşildere Mahallesi’nin (Zeytinköy) imar sorununu çözdü. Yeşildere Mahallesi’nde 5844, 5847, 5848, 5849, 5850, 5851, 5852, 5853, 5854, 5855, 5856, 5857, 5858, 5859, 5860, 5861, 5863, 5865, 5866, 5867, 5868, 5869, 5870, 5872, 5873, 5874 ve 5875 adaları kapsayan 19 hektarlık alanın parselasyon dosyaları, 9 Ağustos Perşembe günü Kadastro Müdürlüğü’ne teslim edildi. Kadastro Müdürlüğü de, teknik incelemelerin ardından imar parsellerinin tapularının düzenlenmesi için Muratpaşa Tapu Müdürlüğü’ne gönderecek.

Parselasyon dosyaları teslim edildi

Yeşildere Mahallesi’ndeki imar sorunun 25 yıldır süregelen bir süreç olduğunu ifade eden Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, 27 ayrı ada parselini kapsayan 181 futbol sahası büyüklüğe ulaşan 19 hektarlık alana ilişkin parselasyon dosyalarının Kadastro Müdürlüğü’ne teslim edildiğini söyledi. Dosyaların, Başkan Yardımcısı Murat Şimşek, Yeşildere Mahalle Muhtarı Kemal Genbeş ve Plan Proje Müdürlüğü personelince, Kadastro Müdürlüğü’ne teslim edildiğini belirten Uysal, “Kadastro Müdürlüğü teknik incelemelerini yapacak. Parselasyon dosyaları oradan da Muratpaşa Tapu Müdürlüğü’ne gönderilecek. Tapu Müdürlüğü de, imar parsellerinin tapularının düzenlenmesini yapacak. Sosyal donatı alanları, parkları, spor tesisleri, okulları, kamu kurum kuruluşlarının ve özel sektörün yatırımlarıyla Yeşildere, kent hayatının önemli bir merkezi olacak. Artık Zeytinköy’e dair kötü anlatılan ne varsa tarih olacak” dedi.

Muhtar Genbeş: “Artık kötü günler geride kaldı”

Parselasyon dosyalarını teslim eden heyette yer alan Yeşildere Muhtarı Kemal Genbeş ise, sorunların çözümü için Başkan Uysal’ın büyük emek harcadığını ifade ederek, “9 Ağustos, artık, hayatımın en güzel ve önemli günlerinden biri oldu. Allah, sorunların çözülmesini sağlayan Başkanımızdan razı olsun. Tapudan sonra buralara inşaat ruhsatı verilecek. Burada sosyal alanlar meydana çıkacak. Okulumuz, camimiz, karakolumuz, sağlık ocağımız gelecek. Artık kötü günler geride kaldı. Biz artık iyiye doğru zirve yapıyoruz. Mahallenin çehresi değişecek.”