Zeytinköy'de meme kanseri bilgilendirme toplantısı

Muratpaşa Belediyesi, Zeytinköy Kadın Danışma Merkezi'nde meme kanserine yönelik bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Belediye Başkanı Ümit Uysal'ın eşi Ümran Uysal'ın da yer aldığı toplantıda Yeşildere, Gebizli, Doğuyaka Mahallerinden kadınlar katıldı.

Muratpaşa Belediyesi, 1-31 Ekim Meme Kanseri Bilinçlendirme ve Farkındalık ayı dolayısıyla Zeytinköy Kadın Danışma Merkezi'nde ‘Erken teşhis hayat kurtarır' sloganıyla bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Toplantıya Yeşildere, Gebizli, Doğuyaka Mahallerinden kadınlar katılırken Başkan Ümit Uysal'ın eşi Ümran Uysal da kadınları yalnız bırakmadı. Kadınlara meme kanseriyle mücadelenin simgesi pembe kurdelelerin takıldığı toplantıda 2014'te kansere yakalanan ve hastalığı yenmeyi başaran 40 yaşındaki Sema Balya'nın deneyimlerini aktarmasıyla başladı. Balya, meme kanserinin hayatını cehenneme çevirmeye izin vermediğini söyledi. Balya'nın deneyimlerini aktarmasının ardından uzman hekimler meme kanseri hakkında bilgilendirmede bulundu.