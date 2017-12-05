Zeytinköy’de mezbelelik alan temizliği

Muratpaşa Belediyesi, Antalya’nın sosyo-ekonomik ve kültürel imkanları en kısıtlı mahallesi Zeytinköy bölgesinde dönüşüm modeli için çalışmalarını sürdürüyor.

Yeni açılan yolları, Zeytinköy Kadın Emeği Eğitimi Merkezi başta olmak üzere hayata geçirilen sosyal projeleri, Kadın Danışma ve Dayanışma Merkezi, inşaatı tamamlanan Hacı Bektaş-Veli Kültür Merkezi’yle özgün bir kentsel dönüşüm çalışmasını hayata geçiren Muratpaşa Belediyesi, bölgedeki mezbelelik alanlarda temizlik çalışması gerçekleştirdi.

Mahallede daha önce tespit edilen ve moloz, bahçe atıkları kaplı alanlar Fen İşleri, Temizlik İşleri, Park ve Bahçeler müdürlüklerinin ortak çalışmasıyla temizlendi.