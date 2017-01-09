Zeytinköylü kadınların ev ekonomileri gelişiyor

Antalya’nın Gebizli Mahallesi’nde Zeytinköy’de yaşayan kadınların ev ekonomilerini geliştirmesi amacıyla ‘Kadın Emeği Eğitim Merkezi’ açıldı.

Adı sık sık uyuşturucu ve hırsızlık olaylarıyla anılan Zeytinköy bölgesi, bu sefer örnek bir proje çalışmasına ev sahipliği yapıyor. Yeşildere Mahallesi ya da bilinen ismiyle Zeytinköy’le birlikte Doğuyaka, Kızılarık ve Gebizli mahallerinde kadınların ev ekonomisini geliştirmek amacıyla 3 kurumla işbirliği içinde hayata geçirdiği ’Zeytinköy Kadın Emeği Eğitimi’ projesi kurs merkezi törenle açıldı.

Muratpaşa Belediyesi’nin Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği (TÜKD) Antalya Şubesi koordinatörlüğünde, Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Kadın Girişimciler Kurulu ve Azize Kahraman Halk Eğitim Merkezi işbirliğinde hayata geçirdiği ‘Zeytinköy Kadın Emeği Eğitimi’ projesi kurs merkezi’nin açılışı, Muratpaşa Kaymakamı Sedat Sırrı Arısoy, Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, ATSO Başkanı Davut Çetin, TÜKD Başkanı Ayla Yüksel, çeşitli dernek başkanları, muhtarlar ve vatandaşların katılımıyla gerçekleşti. Tören öncesi, Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü’nde okuma yazma kursu gören kadınlar, şiir ve metinler okudu.

“Teorik ve partik eğitim alacaklar”

Törende konuşan TÜKD Antalya Şube Başkanı Ayla Yüksel, projeyle birlikte Zeytinköy’deki kadınların istihdam sağlayabilmesi için teorik ve partik eğitimler alarak gerek sosyal gerekse de ekonomik hayatlarıyla topluma kazandırılmasının hedeflendiğini söyledi. Merkezin küçük ama işlevinin büyük olduğunu kaydeden Yüksel,”Bu merkez içinde kadınlarımızın pratik eğitimlerini gerçekleştirecek. Kadınlarımız, Antalya’nın turizm potansiyeli dikkate alarak takı tasarımı, nikah şekeri, turistik el sanatları, gibi el emeklerini ekonomik hayata geçireceklerine inanıyoruz” dedi.

Antalya’a girişimci kadın sayısının çok az olduğuna dikkat çeken ATSO Başkanı Davut Çetin’de, projenin ve açılan merkezin Antalya için önemine işaret etti. “Bu genel projenin önemli bir ayağı burası” diyen Çetin, eğitimlerin açılan merkezde verileceğine vurgu yaptı.

“Zeytinköy artık Antalya’nın en güvenilir bölgesi”

Projenin ve merkezin ortak bir çalışma ürünü olduğunu kaydeden Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, “Burada ortak akılla birşeyler çıkıyor, birlikte iş yapmak, ortak iş yapmak, uzlaşıyla karar verme. Memleketimiz geleceği, şehrimizin geleceği bundadır. Ortak aklın olmadığı yerde her zaman tehlike vardır. Yanlış uygulama ihtimali vardır. Ortak akıl rotasından hiç bir konuda kamu yonetiminin ayrılmasına asla izin vermemeliyiz” dedi.

Zeytinköy’de belli sayıda belediyenin arsası olduğunu ve kendilerine gelen kentsel dönüşüm projesi teklifini reddettiklerini belirten Uysal, “Hayat inşaat sektöründen ibaret değil, bu fikirleri bize getirenleri elimizin tersiyle hemen ittik. Kentsel dönüşümü reddettik. Burada belediyemizie ait yerleri açık ihaleye çıkardık. İçindeki insanlar bu ihaleyi aldılar. Bu insanlar tapu ve mülk sahibi oldular. Artık Zeytinköy, Antalya’nın en güvenli bölgelerinden bitanesi. Buraya suç örgütleri elini kolunu sallayarak girememektedir. Buradaki insanlarımızla beraberiz. İşte bu merkezde bu çalışamlardan bitanesi. Burada insanlarımız örselenmeden, insanlarımız insan olduklarını hissederek dayanışma ve kaynaşma içerisinde olmalarını sağlayan yapısal değişiklik gerçekleştirdik” diye konuştu.



"Eğitim için atılan bütün çalışmalar değerlidir"

Muratpaşa Kaymakamı Sedat Sırrı Arısoy ise, projenin iki ayaklı olduğunu belirterek, “Bu çalışmanın iki önemli başlığğı var birisi zeytinköy birisi kadınlar. Kadınların pozitif ayrımcılık alması algısı bana göre yanlış. Zaten o aslında kadınların hak ettiğidir. Eğitim için atılan bütün çalışmalar değerlidir” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından kurdele kesimiyle açılan ve içinde atölyeler ile depoların yer aldığı merkez, proje süresince kurslar, seminer programları ve kadınların ürettiği el ürünlerini depolanacağı yer olarak kullanılacak. Projenin sona ermesinin ardından merkez Muratpaşa Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü ‘Kadın Eğitim ve Danışma Merkezi’ olarak faaliyetlerine devam edecek.