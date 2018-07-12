Zeytinköy’ün çocukları için işbirliği

Muratpaşa Belediyesi’nin Zeytinköy için Başkent Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü’yle işbirliği 2’nci yılına girdi. Bölüm öğrencileri, daha önce Gebizli Kadın Danışma Merkezi’nde düzenledikleri çocuklar için yaz okulu programını bu yıl Hacı Bektaş Veli Kültür Merkezi’nde sürdürüyor.

Zeytinköy ve çevre mahallerinde anaokulu ve ilköğretim çağındaki çocuklar için açılan yaz okulunda dersler saat 09.30’da sabah sporuyla başlıyor. Sokak oyunlarıyla birlikte daha eğlenceli hale gelen spor saatinin ardından çocuklar Hacı Bektaş Veli Kültür Merkezi sınıflarında Türkçeden matematiğe, dramadan müziğe, resimden İngilizceye çeşitli konulardaki derslere katılıyor.

Programda yer alan Başkent Üniversitesi Sosyal Hizmet Bölümü 4’ncü sınıf öğrenci Fatmagül Gözübüyük, bölüm olarak Zeytinköy özelinde geçen yıl çalışmaya başladıklarını söyledi. Bölgeyi iyi tanıdıklarını belirten Gözübüyük, amaçlarının başta çocuklar olmak üzere bölgedeki dezavantajlı grupların hayatlarına küçük bir dokunuş yapabilmek olduğunu söyledi. Gözübüyük, “Bölgedeki en önemli sıkıntıların başında okul devamlılığı geliyor. Bir takım çalışmalarla çocuklara okulun sıkıcı bir şey olmadığını, öğrenirken eğlenmenin de mümkün olduğunu anlatmaya çalışıyoruz” diye konuştu.