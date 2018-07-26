Zeytinköy’ün çocukları sertifikaların aldı

Muratpaşa Belediyesi’nin Zeytinköy için Başkent Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü’yle işbirliği 2’nci yılını tamamladı. Bu yıl Hacı Bektaş Veli Kültür Merkezi’nde mahallenin çocukları için açılan yaz okulu, düzenlenen gösterinin ardından sertifika töreniyle sona erdi. Üniversite öğrencileri tarafından yürütülen yaz okulu programında Türkçeden matematiğe, dramadan müziğe, resimden İngilizceye çeşitli konulardaki dersler aldı.

Muratpaşa Belediyesi’nin Ocak ayında törenle hizmete açtığı Hacı Bektaş Veli Kültür Merkezi’nde mahalleliye yönelik programlar kadınlar için okuma-yazma kursuyla devam edecek.