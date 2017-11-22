Zeytinpark Antakya’ya model olacak

Antakya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hikmet Çinçin ve Meclis Başkanı Selahattin Eskiocak başkanlığındaki meclis ve komite üyelerinden oluşan heyet, Antalya Ticaret Borsası’nı ziyaret etti. Antakya TOS heyetini, Yönetim Kurulu Başkanı Ali Çandır, yönetim kurulu üyeleri Halil Bülbül, Cüneyt Doğan ağırladı. Antakya TSO Başkanı Hikmet Çinçin, Borsa’nın ülke ekonomisini geliştirmek için yürüttüğü çalışmaları yakından takip ettiğini belirterek, özellikle yöresel ürünlerin ekonomiye kazandırılmasını sağlayan YÖREX’ten övgüyle bahsetti. Antakya’nın coğrafi işaret alabilecek çok sayıda yöresel ürünü bulunduğunu vurgulayan Çinçin, künefenin uluslararası tescili için başvuruda bulunduklarını bildirdi.

Zeytinpark model proje

Antalya Ticaret Borsası’nın kente kazandırdığı Zeytinpark’ın örnek bir çalışma olduğunu söyleyen Hikmet Çinçin, TSO heyeti olarak Zeytinpark’ı ziyaret edeceklerini, oradaki uygulamayı yerinde görmek istediklerini kaydetti. Çinçin, “Zeytinpark benim çok merak ettiğim bir proje. Bir benzerini Hatay’da yapabilir miyiz, ona bakacağız. Çevre duyarlılığınız ve çocuklara doğa sevgisini kazandırmanız nedeniyle sizi tebrik ediyorum. Türkiye’ye örnek olacak bir projeyi hayata geçiriyorsunuz” diye konuştu. Çinçin, 2021 yılında Botanik EXPO’nun Antakya’da düzenleneceğini belirterek, 2016’de Antalya’da düzenlenen EXPO ile ilgili bilgi istedi.

Rus uçağı Antalya ve Hatay’ın başına düştü

Cumhuriyet tarihinden beri Antalya ile Antakya’nın kader birliği olduğunu söyleyen Hikmet Çinçin, iki şehir arasındaki ticari ilişkilere dikkat çekti. Çinçin, “Düşen Rus uçağı her ne kadar Antalya’nın başına düşmüşse de ikinci derece Hataylıların başına düştü. Bizim yaş meyve sebze ihracatımızı çok olumsuz etkiledi” dedi. Çinçin, Hatay Antalya arasında doğrudan uçak seferberinin başlatılması konusunda da Antalya Borsa’dan destek istedi.

Zeytinpark birlikte hareket etme kültürünün ürünü

Antalya Ticaret Borsası Başkanı Ali Çandır da, Antakya TSO’nun ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Yöresel Ürünler Fuarı ve projesi hakkında bilgi veren Çandır, YÖREX’in yurtdışı hedefini anlattı. Çandır, YÖREX’e katılarak yöresel ürünlerini tanıtan Antakyalı işadamlarına teşekkür etti. Zeytinpark’ın kentin birlikte hareket etme kültürünün bir ürünü olarak kente kazandırıldığını kaydeden Çandır, alanın kente kazandırılması için yaptıkları çalışmaları anlattı. Özellikle çocukların doğa ile buluşmasının sağlandığını vurgulayan Çandır, Antakya TSO ile bu konudaki deneyimlerini memnuniyetle paylaşabileceğini kaydetti. Çandır, heyete Tarım Konseyi’nin çalışmaları hakkında da bilgi verdi.

EXPO deneyimini paylaştı

Antalya’nın birlikte hareket ederek Türkiye’nin ilk EXPO’suna 2016’da ev sahipliği yaptığını anımsatan Çandır, EXPO 2016’dan şehrin tam olarak hedefleneni alamadığını söyledi. Çandır, “Siz bu konuda daha avantajlısınız. Deneyimlerimizi aktararak elimizden gelen desteği vermek isteriz. Umarım uluslararası alanda imajımıza katkı sağlayacak bu projeyi kentle bütünleştirip, EXPO’ya sahip çıkarsınız. Bunu gerçekleştirirseniz Hatay ve Türkiye için önemli bir başarı hikayesi yazmış olursunuz” dedi.

Antakya TSO Başkanı Hikmet Çinçin, Çandır’a Antakya TSO’nun Antakya mobilyacılığını geliştirme projesi çerçevesinde üretilen el işi ahşap oyma ayna hediye ederken, Çandır Çinçin’e günün anısına seramik kaftan sundu.