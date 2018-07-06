Zeytinyağında markalaşma adımları

Tavşan Yüreği zeytinle en kaliteli zeytinyağını elde eden Antalya’da markalaşma çalışmalarına hız verildi.

Antalya Ticaret Borsası, düzenlediği Sektörel Analiz Toplantısı’nda zeytinyağ üreticilerini bir araya getirdi. Zeytinyağ sektörün sorunlarını ve geleceğinin konuşulduğu Sektörel Analiz Toplantısı’na Antalya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Halil Bülbül başkanlık etti. ATB Danışmanı Dr. Rana Demirer, Manavgat Ziraat Odası Başkanı Rasim Metin, Antbirlik Genel Müdürü Mehmet İlya, Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü ve Çevre İl Müdürlüğü yetkililerinin yanı sıra ATB üyelerinin katıldığı toplantıya, zeytinyağ üreticileri yoğun katılım gösterdi.

Zeytinyağının sorunları konuşuldu

Toplantıda zeytinyağının atık suyunun bertarafında yaşanan sorunlar gündeme gelirken, Çevre Bakanlığı’ndan bu konuda düzenleme yapması istendi. Markalaşma sorunu, zeytin ağacındaki envanter sıkıntısı, tarım arazilerinin kullanımıyla ilgili sıkıntıların gündeme geldiği toplantıda, verim ve markalaşma konuları de konuşuldu. Antalya’da zeytinyağıyla ilgili Antalya Ticaret Borsa’nın referans fiyat belirlemesi istenen toplantıda, Antalya markalaşma çalışmalarına da Borsa’nın öncülük yapması talep edildi.

Bu yıl rekoltede düşüş olur

Antalya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Halil Bülbül, geçen yıl 72 bin ton civarında zeytin üretimi yapıldığını bildirirken, bunun 4 bin tonunun sofralığa gittiğini kaydetti. 2017-2018 sezonunda 12 bin ton zeytinyağ üretildiğine dikkat çeken Bülbül, “Bu yıl beklenti bu rakamların altında olacağı yönünde. Verimde bu yıl yüzde 50’ye yakın düşüş bekleniyor. Nisan ayında çiçek açan bitki şimdi Mart ayının ortasında çiçek açtı. Döllenme sağlanamadı, çiçeğini döktü. Bu nedenle zeytin rekoltesinde bu yıl düşüş bekleniyor” diye konuştu.

Tavşan Yüreğinin bölgeye has zeytin türü olduğu ve türün yaygınlaştırılması için çalıştıklarını vurgulayan Bülbül, Borsa’nın tavşan yüreğine coğrafi işaret aldığını kaydetti. Bülbül, antik çağa dayanan bölge zeytinciliğinin geliştirilmesi ve sorunlarına çözüm bulunması için Borsa olarak var güçleriyle çalıştıklarını ifade etti.