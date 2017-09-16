Zincir market hırsızları yakalandı

Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsız Büro Amirliği ekipleri 15 gün önce Cumhuriyet Mahallesi’ndeki bir zincir market şubesinden cep telefonu hırsızlığıyla ilgili geniş çalışma başlattı. Marketin güvenlik kamera kayıtlarından hırsızlığı gerçekleştiren kişilerin C.A. (22) ve Ü.O. (28) olduğu belirlendi. Soruşturma sonucunda iki şüphelinin birkaç gün önce aynı zincir marketin Turgut Reis Caddesi ve Elmalı Mahallesi şubelerinde hırsızlık yaptıkları tespit edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan C.A. tutuklandı. Çalınan eşyalar ise satıldıkları yerden temin edilerek sahiplerine teslim edildi.