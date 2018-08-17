Ziraat Odası Başkanları Korkuteli’nde toplandı

Ziraat Odaları’nın Ağustos ayı il koordinasyon kurulu toplantısı, Korkuteli Ziraat Odası Başkanı Musa Fikri Büyükçetin’in ev sahipliğinde Korkuteli İlçesi’nde yapıldı. Toplantıya, Antalya Ziraat Odası Başkanı Nazif Alp, Manavgat Ziraat Odası Başkanı Rasim Metin, Finike Ziraat Odası Başkanı Halil Sarıçoban, Elmalı Ziraat Odası Başkanı Salih Kurubaş, Kaş Ziraat Odası Başkanı Ramazan Süer, Kumluca Ziraat Odası Başkanı Süleyman Kayhan, Gazipaşa Ziraat Odası Başkanı Yusuf Çelik, Korkuteli Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Özlem Çağırıcı Armut katıldı. Toplantıda, Domates güvesi, Elektrik güç bedel ücreti, Elmalı’da sel felaketi, İl Koordinasyon kurulu bütçesi ve tarım girdilerindeki artışlar ile ilgili denetimler ele alındı.

Antalya Ziraat Odası Başkanı Nazif Alp, “Geçtiğimiz günlerde dolu ve sel felaketiyle tarım arazileri büyük zarar gören Elmalı Oda başkanımız ve çiftçilerimize geçmiş olsun diliyoruz” dedi.

Korkuteli Ziraat Odası Başkanı Musa Fikri Büyükçetin ise, “Antalya Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı için Korkuteli’ne gelen tüm başkanlarımıza teşekkür ediyoruz. Elmalıdaki çiftçilerimize ve Oda başkanımıza geçmiş olsun diyoruz. Ordu’da yaşanan felakette Devletimiz her türlü yardım ve desteği sağlama sözü verdi. Biz de Elmalımız için tüm desteklerden yararlanmalıyız. Bunun için gerekli kararları alalım” diye konuştu.