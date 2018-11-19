Ziraat Öğrencileri Gübre Üretimini İnceledi

AÜ Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri öğrencileri Merkez Anadolu Kimya ve Biomarket gübre fabrikalarını ziyaret ederek gübre üretimini yerinde incelediler. Dr. Öğr. Üyesi Halil Demir tarafından hazırlanan gezide gübre üretim sorumlusu Zir. Müh. Burak Gürbüz gübre üretiminin aşamaları, ambalajlama, organik üretim, tescil gibi konularda önemli bilgiler aktardı.

Kompoze gübre üretiminde hammadde kaynağının önemine vurgu yapan Gürbüz, “Gübre üretiminde kalite ve güvenirlik çok önemli. Kalite olunca da hammadde ön plana çıkıyor. Dünya'nın farklı ülkelerinde hammaddeler var. Bunlara göre de aynı içerik olsa bile gübrelerin kalitesi değişiyor. Kaliteye göre de fiyatlar değişiyor. Ayrıca hammaddeye göre gübrelerden karışım elde etmek kolay gibi düşünülmesin. Kalite için işinizi iyi yapmanız gerekiyor” dedi.

Kompoze gübreden, sıvı gübreye, yaprak gübrelerinden organik gübrelere kadar farklı üretimler yaptıklarını belirten Gürbüz, “Kimyasal gübrelerin yanında organik gübre üretimimizde var. Mikrobiyal gübreler denilen bu ürünler yüzde 100 yerli üretim. Ülkemiz topraklarından elde edilen farklı yararlı bakterilerin kullanıldığı bu ürünler, ülkemizin ilk tescilli Türk malı ürünleridir. Bu ürünlerin elde edilmesinde sterilizasyon ve ürün kalitesi çok önemli. Hem tarla bitkilerinde hem de sera alanlarında iddialıyız. Ülke tarımımıza büyük katkıları olacaktır.”