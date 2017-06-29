13. Dursun Akçam Kültür ve Sanat Günleri

Dursun Akçam Kültür ve Sanat Vakfı Başkanı Alper Akçam, Dursun Akçam Kültürevi’nde yaptığı açıklamada, Ardahanlıları halka açık ve ücretsiz olan etkinliklere katılmaya çağırdı.

Akçam, "13 yıldır kültür ve sanatla birlikte yaşayacağız diyoruz; 13 yıldır ufkumuzu, ömrümüzü kültürle sanatla açacağız diyoruz.

Dostluğa, dayanışmaya, paylaşmaya çağırıyoruz.

Herkese söz hakkı, herkese kendisi olarak yaşama olanağı diyoruz, Kendi dilimiz, kendi sesimiz, kendi kültürümüzle herkese kucak açalım diyoruz. Tiyatro. sinema, açık oturumlar, kır şenliği ve fidan dikimi gibi bir çok etkinliğimiz var.

Ardahan, yalnız dünyanın en uzun diline ve tüm nektarları toplayabilme olanağına sahip Kafkas Arısı’yla, dünyanın en zengin kır çiçeği örtüsüyle, dünyanın en güzel ve en değerli Pinus Silvestris ormanlarıyla, balıyla, kaşarıyla değil, çok sesli, çok renkli, barışçı ve hoşgörülü kültürüyle de ilgi odağı olacak; dostluğun, kardeşliğin, sanatla paylaşmanın ışığını hep yakacak.

Anadolu’nun çatısındaki bu çağrıya uyun, kara kotanın derince yardığı kara topraklarda hotaklık yapanlar, tırpan çekenler, düğünlerde papağa at binenler, şimdi ülkenin ve dünyanın dört bir yanına dağılıp hayatı üretmeyi sürdürenler, emeklerini hayata katanlar, bu çağrıyı duyun. Bu yıl Ardahan dışından da çok sayıda konuğumuz geliyor.

Ardahanlılar olarak onlara hoş geldin diyeceği; sunumlarını dinleyeceğiz, bilgileneceğiz; biz de düşüncelerimizi katacağız; şenliklerde birlikte eğleneceğiz.’’ şeklinde konuştu.