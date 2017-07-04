13. Dursun Akçam Sanat Günleri tamamlandı

Dursun Akçam Kültür ve Sanat Vakfı Başkanı Dr. Alper Akçam, Dursun Akçam Kültür Evi’nde düzenlenen etkinlikte yaptığı konuşmada Sivas katliamına değinerek, Sivas’ta aydınlara karşı girişilen katliam ve kırımın, sınıf arkadaşı şair Behçet Aysan’ın aralarında olduğu sanat insanlarının diri diri yakılmasının, dumanlarda boğulmasının emperyalizmin yüzlerce yıldır Şark üzerinde oynadığı oyunların bir parçası olduğunu söyledi. Akçam, Bu güzel ülkede, ayağını ülke toprağına basan, halkını ve yurdunu seven aydınların ömrü cehaletin vahşetine tahammül etmeyi öğrenmekle geçiyor dedi.

Günün ilk oturumunda söz alan Ümit Kaftancıoğlu’nun gelini ve CHP Parti Meclisi üyesi Canan Kaftancıoğlu da Sivas’ta 24 yıl önce yaşanmış acı olaylara değinerek başladığı konuşmasını parti başkanı Kılıçdaroğlu önderliğinde yapılmakta olan Adalet Yürüyüşü’nde yaşanan olayları aktararak tamamladı.

Oturumun ikinci konuşmacısı, Mimar Sinan Üniversitesi öğretim görevlisi Prof. Dr. Firdevs Gümüşoğlu İş Bankası Yayınları tarafından II. Baskısı yapılan Cılavuz Köy Enstitüsü kitabının yazılış hikâyesini aktardı. Cılavuz Köy Enstitüsü’nün yöredeki, Köy Enstitülerinin ülke genelindeki değişim gücüne, günümüze kadar uzanan etkilerine değindi.

Günün ikinci oturumunda etkinliğe konuk olarak katılan, Ardahan ve Kars tarihi üzerine çalışmaları bulunan Doç. Dr. Candan Badem, Kura Çözüldü seri romanların yazarı olan Kenan Karabağ ve Ardahan Üniversitesi araştırma görevlisi Bünyamin Tetik kısa bir sunum yaptı.

Candan Badem, Ardahan ve Kars bölgesinde 93 harbi olarak anılan 1878 savaşı sonrasındaki Rus işgali döneminde yaşanan olaylarla ilgili bilgiler verdi. Kenan Karabağ, Ardahan’da 20. Yüzyıl başında yaşanmış karanlık ve kanlı olayları özetleyen bir konuşma yaptı.

Bünyamin Tetik’in konuşması sözlü ve yazılı kültürün iç içe geçtiği şiir ve sosyal medyanın günümüz yaşantısına yansıması üzerine kurulmuştu.

Günün ikinci etkinliği Ardahan dışından gelmiş konuklarla Ardahanlı katılımcıların birlikte yaptıkları Çıldır gezisi oldu. Dönüş yolunda araçlardan inilerek doğa yürüyüşü yapıldı, bölgenin önemli endemik bitkisi kmi konuklara tanıtıldı.

13. Dursun Akçam Kültür ve Sanat günlerinin son adımı Vakıf başkanı Alper Akçam’ın konuklara, katılımcılara, Vakıf çalışmalarında emeği geçen Ardahanlılara teşekkür konuşması oldu. Alper Akçam, Dursun Akçam Kültür ve Sanat Günleri’nin bitiminde nokta işareti kullanmıyoruz; virgüller ve noktalı virgüllerle yolumuza devam edeceğiz, 14., 15., 16. Kültür sanat günlerinde yine birlikte olacağız dedi.