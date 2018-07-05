14. Dursun Akçam Kültür ve Sanat Günleri

Üç gün boyunca halka açık ve ücretsiz düzenlenecek olan etkinlikler, bu yıl da kültür ve sanatı Ardahanlılarla buluşturacak ve 15 Temmuz kanlı FETÖ darbesinin kültürümüzde neden olduğu kırılmalar üzerine konuşmalar gerçekleşecek.

Ardahan Dursun Akçam Kültür Evi’nde 13 Temmuz Cuma günü saat 17.00’de Sezai Yazıcı tam 12 yıllık çalışmasının ürünü olan “Ani’nin Sırları” ile, Kenan Karabağ ise “Kura Çözüldü” ile Ardahan ve yöre tarihini tartışmaya açacak. Etkinlikler, Kafkas Arısı’nın yurdu, dünyanın en zengin kır çiçeği örtüsüne sahip Ardahan yaylaları, açık oturumlar, belgeseller, tiyatro, sinema, Dursun Akçam Ormanı’na fidan dikimi ile şenlenecek.

Dursun Akçam Kültür ve Sanat Vakfı Başkanı Dr. Alper Akçam, yaptığı açıklamada, bu yıl 14 kez etkinliklerin gerçekleşeceğini kaydetti.

Akçam, bu yılki programlara çok sayıda bilim adamı ve sanatçının eşlik edeceğini söyledi.

Katılımcıların, bir önceki programlarda olduğu gibi bu yılda Ardahan’ın kültür ve sanatın toplumun yaşamına temas edeceğini ve ayrıca 15 Temmuz kanlı FETÖ darbesinin kültürümüzde neden olduğu kırılmalar üzerine de konuşmaların olacağını söyleyen Akçam, ’’Kuzeydoğu Anadolu yaylalarında kültür ve sanat ateşi yanmayı sürdürüyor. Cılavuz Köy Enstitüsü’nün yayla analarından emanet alarak yaktığı imece ateşinin aydınlığında, sıcaklığında yaşamı sorguluyor; geleneksel kültürümüzü çoğaltmaya, çağcıl ve evrensel bilgi ve estetikle buluşturmaya çalışıyoruz. 14 yıldır kültür ve sanatla birlikte yaşayacağız diyoruz. 14 yıldır ufkumuzu, ömrümüzü kültürle sanatla açacağız diyoruz. Dostluğa, dayanışmaya, paylaşmaya çağırıyoruz. Herkese söz hakkı, herkese kendisi olarak yaşama olanağı diyoruz. Kendi dilimiz, kendi sesimiz, kendi kültürümüzle herkese kucak açalım diyoruz. Tiyatro, sinema, açık oturumlar, kır şenliği, fidan dikimi. Ardahan, balıyla, kaşarıyla değil, çok sesli, çok renkli, barışçı ve hoşgörülü kültürüyle de ilgi odağı olacak. Dostluğun, kardeşliğin, sanatla paylaşmanın ışığını hep yakacak. Dursun Akçam Kültür ve Sanat Günleri giderek Ardahanlıların ve Ardahan sevdalılarının, sevgiye, kardeşliğe, kültüre, sanata yaşamında yer verenlerin buluşma yeri olacak.’’ dedi.

Akçam, tüm Ardahanlıları halka açık ve ücretsiz olan etkinliklere katılmaya davet ettiğini sözlerine ekledi.