15 Temmuz anısına düzenlenen turnuvalar sona erdi

Gençlik ve Spor Müdürlüğü’nün, 15 Temmuz anısına düzenlediği futbol ve tenis turnuvalarının kupa törenine Ardahan Valisi Mehmet Emin Bilmez’de katıldı.

Halilefendi sentetik sahada 15 Temmuz anısına düzenlenen futbol ve tenis turnuvaları sona erdi. Final karşılaşmalarının ardından kupa töreni düzenlendi. Belediye Başkanı Faruk Köksoy, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Şakir Aydoğan ve il Genel Meclis Başkanı Taviddin Coşkun ile birlikte törene katılan Vali Bilmez, dereceye giren takım ve sporculara kupalarını verdi.

Kupa töreninin ardından hatıra fotoğrafı çektirildi.