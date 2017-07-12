15 Temmuz Şehidi Ardahanlı Türkmen Tekin unutulmadı

Ardahan Valisi Mehmet Emin Bilmez, Üniversite Rektörü Prof. Dr. Mehmet Biber, Ardahan Belediye Başkanı Faruk Köksoy, il protokolü ve Ardahanlı vatandaşların yoğun katılımıyla gerçekleşen anma programı, 15 Temmuz Şehidi Ardahanlı Türkmen Tekin’in isminin verildiği caddenin açılış töreniyle başladı.
15 Temmuz Şehidi Türkmen Tekin’in eşi Ramazan Tekin’in de yer aldığı törende, dualarla gerçekleşen Türkmen Tekin Caddesi açılışı ardından program, 15 Temmuz Parkı açılış töreniyle devam ederek, konuklara yemek ikramıyla son buldu.