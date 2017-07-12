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12 Temmuz 2017 16:10

15 Temmuz Şehidi Ardahanlı Türkmen Tekin unutulmadı

Ardahan Valiliği koordinatörlüğünde düzenlenen, 15 Temmuz Şehitlerini Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü, anma programının ikinci günü açılış törenleriyle devam etti.

15 Temmuz Şehidi Ardahanlı Türkmen Tekin unutulmadı

12 Temmuz 2017 16:10


Ardahan Valisi Mehmet Emin Bilmez, Üniversite Rektörü Prof. Dr. Mehmet Biber, Ardahan Belediye Başkanı Faruk Köksoy, il protokolü ve Ardahanlı vatandaşların yoğun katılımıyla gerçekleşen anma programı, 15 Temmuz Şehidi Ardahanlı Türkmen Tekin’in isminin verildiği caddenin açılış töreniyle başladı.


15 Temmuz Şehidi Türkmen Tekin’in eşi Ramazan Tekin’in de yer aldığı törende, dualarla gerçekleşen Türkmen Tekin Caddesi açılışı ardından program, 15 Temmuz Parkı açılış töreniyle devam ederek, konuklara yemek ikramıyla son buldu.




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