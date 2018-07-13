15 Temmuz Şehit Ve Gazileri Posof’ta anıldı

Diyanet İşleri Başkanlığını programı doğrultusunda başlatılan Kuran hatimleri Posof ta da yapılarak Cuma namazı öncesinde de ilahiler ve mevlit okundu dualar edildi.

Duayı ilçe müftüsü Osman Güneş yaparak cemaatten de helallik istedi. 2.5 yıldır görev yaptığı Posof’tan tayini çıktığı için cemaate veda etti.

Cuma namazı çıkışında İlçe Kaymakamı Enver Yılmaz, Belediye Başkanı Cahit Ulgar, Jandarma komutanı ve ilçe emniyet müdürü ile beraber vatandaşlar tarafından taşınan bayrakla Posof şehitliğine kadar tekbirlerle yürüyüş yapıldı. Şehitlikte okunan Kurandan sonra dualar edildi ve askeri manga tarafında saygı atışı yapıldı.