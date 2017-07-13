15 Temmuz’un yıldönümü dolayısıyla düzenlenen etkinlikler devam ediyor

Açılış programına Programa Vali Mehmet Emin Bilmez, Ardahan Garnizon ve Tugay Komutanı Tuğgeneral Sn. Hasan Kaymaz, Belediye Başkanı Faruk Köksoy, Ardahan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Biber, Vali Yardımcısı Abdurrezzak Canpolat, İl Genel Meclis Başkanı Taviddin Coşkun, Belediye Meclis Üyeleri, AK Parti Ardahan İl Başkanı Yunus Baydar, Şehit Türkmen Tekin’in eşi Ramazan Tekin, STK temsilcileri, gaziler ve vatandaşlar katıldı.

Açılış programında konuşan Vali Bilmez, ismi bir Caddeye verilen Türkmen Tekin’in, ülkemizi dış müdahaleye açık hale getirme amacı güden darbecilerin tankına karşı vücudunu siper ettiğini belirterek şunları söyledi:

“Türk milletinin alın teriyle alınan tankları maalesef bu ülkenin birliğine, bütünlüğüne karşı kullanmak istediler. Ama hesaba katmadıkları bir şey vardı. Türkmen bacımız gibi bacılarımızın o narin vücutlarıyla o tankları durdurabileceğine inanamadılar. Oysa iman olunca, tankın bile durdurulabileceğini gösterdiler. Rabbim Türkmen bacımızın ve diğer şehitlerimizin şahadetlerini kabul eylesin. Onun çocukları, hepimize emanettir. Bu darbeyi yapanların amacı kesinlikle yönetimi ele geçirmek değildi. Bu ülkemizi bir kaosa sürüklemek, ülkemizi Libya’ya, Suriye’ye çevirip, dış müdahaleye açık hale getirmekti. Ama Türkmen bacımız gibi insanlar vücutlarını siper ettiler ve engellediler. Biz Türkmen bacımızla ne kadar gurur duysak azdır.”

Belediye Başkanı Faruk Köksoy ise, “ 15 temmuz Hain Darbe kalkışmasının halkımızın, hepimizin birlik içinde uyanık kalması için İstanbul Esenler’de şehit olan Ardahan merkez Lehimli köyüne kayıtlı Ramazan Tekin beyin şehit eşi Türkmen Tekin’in ismini bu caddeye veriyoruz.

Bu cadde daha önce ikiye bölünmüştü , bir kısmı Veteriner Caddesi, bir kısmı da Bahar Sokak’tı. İkisini birleştirerek, yaklaşık 500 m. Uzunluğunda, Gençlik caddesi ile Cumhuriyet Caddesini birleştiren bir cadde oluştu. Ailenin de talebi ile caddemize şehidimizin adını vermiş oluyoruz. Şehidimize minnet borcumuzla birlikte Allah’tan rahmet diliyorum” dedi.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri tarafından, Şehit Türkmen Tekin’in adının yazılı olduğu tabela, caddenin girişine asıldı.

Daha sonra yine etkinlik kapsamında Ardahan Belediyesi tarafından Halilefendi Mahallesi’nde yapımı tamamlanan “15 Temmuz Demokrasi Parkı’nın açılışı yapıldı, isim tabelası dikildi.