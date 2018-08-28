2. Uluslararası Yarı İletken Malzemeler ve Aygıtlar Kongresi

Uluslararası Yarı İletken Malzemeler ve Aygıtlar Kongresi Ardahan Üniversitesi (ARÜ) ev sahipliğinde başladı.

ARÜ’deki Hoca Ahmet Yesevi Konferans salonundaki kongre, bir dakikalık saygı duruşu, İstiklal Marşının okunması ve ARÜ’nün tanıtım filmiyle başladı. Açılış konuşmaları İngilizce yapıldı.

Kongreye, Ardahan Vali Vekili Mehmet Kılıç, AK Parti Ardahan Milletvekili Orhan Atalay, ARÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Biber, Kongre Başkanı Prof. Dr. Şakir Aydoğan, diğer yetkililer ve çok sayıda akademisyen katıldı.

Kongre Başkanı Prof. Dr. Şakir Aydoğan, Bilim adamları yeni yarı iletkenler keşfetme, yada var olan yarı iletkenler dediğimiz iletkenliği az olan malzemeleri nerede kullanabiliriz’in araştırmasını yapıyor. Bu nedenle bu kongreyi önemsiyoruz dedi.

Kongrenin daha önce farklı isimle Konya’da yapıldığını aktaran Aydoğan, malzemelerin yenilenmeye muhtaç oması dolayısıyla kongreyi önemsediklerini kaydetti.

Teknolojinin her geçen gün insanın hızının yetişemeyeceği kadar geliştiğini, bu nedenle bu tür çalışmaları önemsediklerini dile getiren Aydoğan, şunları kaydetti:

"Teknolojinin gelişimi ise hiç şüphesiz elektronik malzemelerden oluşuyor. Bunlar metal, iletken, yada yarı iletken olabiliyor. Yarı iletkenlerin diğer malzemelerden farkı anlaşılır tarzda ifade etmek gerekirse, çok farklı şekilde müdahale edip özelliklerini değiştirebiliyorsunuz. İhtiyacınıza göre kullanabiliyorsunuz. Böyle olunca da Yarı iletkenleri dedektörlerde, televizyonlarda, radarlarda aklınıza gelebilecek birçok teknolojik alanda kullanabiliyorsunuz. Bu yüzden de bilim adamları yeni yarı iletkenler keşfetme, yada var olan yarı iletkenler dediğimiz iletkenliği az olan malzemeleri nerede kullanabiliriz’in araştırmasını yapıyor. Bu nedenle bu kongreyi önemsiyoruz."

Aydoğan, ARÜ’de fizik bölümünün olmamasına rağmen böyle bir kongreye ev sahipliği yapmalarının son derece önemli olduğuna işaret etti.