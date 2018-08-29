2. Uluslararası Yarı İletken Malzemeler ve Aygıtlar Kongresi

Uluslararası Yarı İletken Malzemeler ve Aygıtlar Kongresi (2nd İnternational Congress on Semiconductor Materails&Devices) başladı.

İlk olarak geçen yıl Konya Selçuk Üniversitesi’nde gerçekleştirilen kongreye bu yıl Ardahan Üniversitesi ev sahipliği yapıyor. Ardahan Vali Vekili Mehmet Kılıç, Ardahan Milletvekili Orhan Atalay, Üniversite Rektörümüz Prof. Dr. Mehmet Biber, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Şakir Aydoğan, Giresun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cevdet Coşkun, İl Müftüsü Remzi Pehlivan diğer protokol üyeleri, akademik ve idari personel ile kamu kurum ve kuruluşların temsilcilerinin katıldığı kongre, Hoca Ahmet Yesevi Konferans Salonu’nda düzenlenen ilk oturum ile birlikte dün başladı. Ana sponsorluğunu TÜBİTAK’ın üstlendiği konferansta; Ardahan Belediyesi, Ardahan Ticaret ve Sanayi Odası, ARILAB ve ERLAB sponsor oldular. Yerli ve yabancı birçok akademisyen ve araştırmacının katıldığı konferansta; Yıldız Teknik Üniversitesi Öğr. Üyesi Prof. Dr. Serap Güneş, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Öğr. Üyesi Alpan Pek, Ege Üniversitesi Öğr. Üyesi Prof. Dr. Şule Erten Ela, Atatürk Üniversitesi Öğr. Üyesi Prof. Dr. Sebahattin Tüzemen, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Öğr. Üyesi Prof. Dr. Sezai Elagöz, Karamanoğlu Mehmet Üniversitesi Öğr. Üyesi Doç. Dr. Savaş Sönmezoğlu, Atatürk Üniversitesi Öğr. Üyesi Prof. Dr. Hasan Efeoğlu, Gebze Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Mahmut Kuş, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Canan Varlıklı, Amerika Brooklyn College Prof. Dr. Raymond T. Tung, İran Tebriz Üniversitesi Öğr. Üyesi Saeid Shojaei, Mısır Suez Canal Üniversitesi Öğr. Üyesi Farid El Tantawy, İtalya Enerji ve Teknoloji Departmanı Yetkilisi Maria Luisa Grilli konuk konuşmacı olarak yer alıyor. Konferansın ana konu başlıklarını sırasıyla; Yarıiletken Malzemeler ve Aygıtlar, Nanofabrikasyon, Nanotüp ve Nanotel, Fotonik Aygıtlar ve Sensörler, Organik Yarıiletkenler ve Aygıtlar, Magnetik Yarıiletkenler, Yarıiletkenlerin Biyolojik Uygulamaları, Yarıiletken Malzemelere Uygulanan Hesaplama Yöntemleri oluşturuyor. İlk gün oturum başkanlığını yürüten Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Şakir Aydoğan kongrenin düzenleniş amacının; birçok ülkeden ilgili alanlarda çalışan akademisyenlerin, araştırmacıların ve öğrencilerin deneyimlerini ve araştırma sonuçlarını paylaşarak gelişmeler hakkında bilgi alışverişinde bulunmak ve bu bilgilerin ulusal ve uluslararası platformda paylaşımını sağlamak olduğunu ifade etti. Sunumların ardından misafir akademisyenler ve il protokolü onuruna Çıldır Kuzey Yıldızı Restoranda gala yemeği verildi. Yemeğin ardından Ardahan Valisi Mehmet Emin Bilmez, Ardahan Belediye Başkanı Faruk Köksoy, Giresun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cevdet Coşkun, Ardahan Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Çetin Demirci ile konuk akademisyenlere hediye ve katılım sertifikaları verildi. Kongre bugün düzenlenecek olan oturumlar eşliğinde devam edecek.