24 Kasım Öğretmenler Günü öncesi öğretmenlerden anlamlı klip

İlk olarak 2014 yılında Öğretmenler günü için hazırlanan ‘öğretmen için çal Ardahan’ klipi sosyal ve ulusal medyada geniş yankı bulmuştu. Geniş yankı bulan bu çalışma sonrası Rekabet Kurumu Fen Lisesi Müdürü Mesut Yolcu öğretmenlerden çeşitli talepler geldiğini belirterek, bu taleplere cevap vermek için yine 24 Kasım öğretmenler günü anısına ‘Öğretmen İçin Çal 2 Ardahan’ öğretmen marşı klipini hazırlamaya karar verdiklerini söyledi. Yolcu bu klipin özelliğinin söz, müzik ve düzenlemenin kendilerine ait olduğunu ifade ederek, “Yalnız bu klipin bir özelliği var. Bu klipimizde söz, müzik ve düzenleme tamamen bize ayıt. Bu çalışmamız tüm öğretmenlerimize hediyemiz olsun. Ayrıca yurdumuzun dört bir yanında bu kutsal görevi yerine getiren tüm öğretmenlerimizin gününü kutluyorum” şeklinde konuştu.

Klipte yer alan ve Kimya Öğretmeni olan Asya Tanrıverdi, “Ardahan’da çalışan öğretmenler olarak Türkiye’nin dört bir yanında görev yapan öğretmenlere bizden hediye olsun” dedi.

Müzik Öğretmeni Sezer Güzel ise, “Öğretmenler Günü kapsamında yapmış olduğumuz bu çalışma da yer almaktan dolayı son derece mutluyum. Ülkemizin dört bir yanında yer seçmeksizin geleceğimizi garanti altına alacak yeni nesiller yetiştirmek için elimizden gelen her şeyi yapmaya devam edeceğiz. Bütün öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü kutlu olsun” dedi.

İngilizce öğretmeni Onur Akdoğan ise, “Bu projenin içerisinde yer almak gerçekten benim için bir onur. Projeyi ilk duyduğum zaman Mesut hocama direkt evet dedim. Benim müzisyen olmam beni buna çeken faktör oldu. Bunun dışında emeği geçen bütün arkadaşlara teşekkür ediyorum. Bütün öğretmenlerimizin öğretmenler günü kutlu olsun, iyi ki öğretmeniz” dedi.

Sözleri Rekabet Kurumu Fen Lisesi Müdürü Mesut Yolcu’ya, müziği Sezer Güzel’e, Aranje/ Prodüksiyon Onur Akdoğan’a ait şarkının sözleri ise oldukça duygu yüklü. Klip Ardahan’da çeşitli okullarda görev yapan farklı branşlardaki öğretmenler tarafından Kentin kentin tarihi ve turistik yerlerinde çekildi.