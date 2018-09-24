Ardahan merkeze bağlı Ardıçdere köyünde Fatma Penbe'ye ait olan 52 ton ot, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce ateşe verildi.

Ardıçdere köyünde Fatma Penbe'nin ailesi uyurken, kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, 52 ton ot yığınını ateşe verdi. Köylülerin bildirmesiyle Ardahan Belediyesi ile Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait itfaiye araçları köye gelerek yangına müdahale etti. Yaklaşık 2,5 saatte kontrol altına alınan ve söndürülen yangında, 52 ton ot kül oldu.

Otu yanan Fatma Penbe, yaz boyunca verdikleri tüm emeğin 2,5 saat içinde kül olduğunu bildirdi. Yangının kasıtlı olduğunu ve yaklaşık bir yıl öncesinde de 9 adet büyükbaş hayvanının çalındığını söyleyen Penbe, "Yaz mevsiminde ailece çalışarak bir araya getirdiğimiz otlar yanarak kül oldu. Hayvanlarımın rızkı yok oldu. Kime ne yaptık. Kimseye zararımız yoktu. Neden otlarımızı yaktılar. Bizim suçumuz, günahımız ne? Düşmanımız olduğunu bilseydik, sabaha kadar kapıda bekçilik yapardık. Ne bilelim ki böyle olacak. Gece saatlerinde oldu yangın ve komşular haber verdi. Pencereden baktık ki; alev çıkıyor" dedi.

Jandarma ekipleri, köye gelerek yangınla ilgili inceleme başlattı.