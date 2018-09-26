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Aç kalan kurt mahalleye indi

Ardahan’da Halil Efendi Mahallesi Beşevler mevkiine gelerek yiyecek arayan kurt, vatandaşlarca cep telefonu ile görüntülendi.

Ardahan'da Halil Efendi Mahallesi Beşevler mevkiine gelerek yiyecek arayan kurt, vatandaşlarca cep telefonu ile görüntülendi.


Mahalleye gelen kurdu görüntüleyen mahalle sakinlerinden Okan Yılmaz, sabah evden çıktığı sırada bir kurt gördüğünü ve kısa süreli panik yaşadığını söyledi. Yılmaz, "Kurt rahat bir şekilde buralarda gezdi. Aşağı doğru gitti. Tekrar bana doğru gelerek uzaklaştı. Daha önce de kurt görmüştüm, ama bu kez kapıya kadar geleni ilk kez gördüm" dedi.

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