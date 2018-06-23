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23 Haziran 2018 11:00

AFAD Çıldır’da farkındalık eğitimi verdi

Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekipleri tarafından Çıldır İlçe Milli Eğitim personeline farkındalık eğitimi verildi.

AFAD Çıldır’da farkındalık eğitimi verdi

23 Haziran 2018 11:00


Ardahan İl AFAD Müdürlüğü görevlileri vermiş oldukları eğitimde, amaçlarının afet ve acil durumlar ile ilgili farkındalık oluşturmak ve bireyleri afetlere karşı daha dirençli hale getirmek olduğunu kaydetti.


Afetlerin ne zaman, nerede ve ne şekilde meydana geleceğini bilmediklerini belirten AFAD ekipleri, bunun için her an afetlere hazırlıklı olunması gerektiğinin altını çizdiler.


Eğitime Çıldır İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünde görevli okul yöneticileri, öğretmenler ve yardımcı hizmetlerde bulunan personeller katıldı.




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