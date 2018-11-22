Ahıska sürgününün 74. yıl dönümü unutulmadı

Ahıskalı Türklerin, Sovyet Rejimi tarafından 14 Kasım 1944'te alınan karar sonrası Gürcistan'ın Ahıska bölgesinden sürgün edilişlerinin 74. yıl dönümü münasebetiyle, Ardahan Üniversitesinde anma programı gerçekleştirildi.

Üniversitenin Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Tarih Topluluğu tarafından, İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi Kırmızı Salon'da düzenlenen etkinliğe, akademik-idari personel ile öğrenciler katıldı. Kuran-ı Kerim tilaveti ile başlayan programda, Tarih Topluluğu Akademik Danışmanı Dr. Öğr. Üyesi Suat Vural kısa bir konuşma gerçekleştirdi. Konuşmanın ardından sürgüne uğrayan Ahıska Türklerinin dramını anlatan video gösterimi yapıldı. Üniversite öğrencilerinin hazırlamış oldukları şiir ve müzik dinletisinin ardından program, hatıra fotoğrafı çekilmesiyle sona erdi.