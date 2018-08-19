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19 Ağustos 2018 15:16

Ahıska’da mutlu bir gün

Gürcistan’ın Ahıska vilayetinde mutlu bir gün yaşandı.

Ahıska’da mutlu bir gün

19 Ağustos 2018 15:16


1944 yılında Ahıska dan sürgün edilen Ahıska Türklerden sürgün hayatını yaşayan Mustafa Arifov’un vasiyeti üzerine oğlu ziraat mühendisi Abamüslim Arifov babasının vasiyetini tutarak 2007 yılında Ahıska’ya gelerek ev alıp ata yurduna yerleşti.


Ziraat mühendisi olmasına rağmen iş imkanı olmadığı için değişik işlerde çalışarak geçimlerini sağladığı ailesine bir kişi daha katıldı.


Abamüslim Arifov oğlu Yaşar’ı evlendirerek mutluluklarını artırdılar. Yine Ahıska Türklerinden olan gelini Songül hanımı Rusya’dan aldılar.


Rusya dan Ahıska ya gelin olarak getirilen Songül hanımın düğünü Ahıska geleneklerine uygun olarak yapıldı. Düğün salonunda yapılan törene Ahıska’dan başka Azerbaycan, Ukrayna, Kazakistan ve Türkiye den de katılanlar oldu. Düğüne Ahıska dan Papaz da katıldı.


Davul, zurna eşliğinde düğün salonuna gelen gelin ve damat salonda kilerin oyunlarıyla karşılaştılar. Yemek masalarının düzeni ise hanımlara ayrı erkeklere ayrı masalar kuruldu ve yiyeceklerle donatıldı. Davetlilerin bazıları Ahıska Türküleriyle oynarlarken bazıları da yemeklerini yediler. Toy babası Abamüslim Arifov da sunuculuğunu yaparak gelen misafirlere hitaplarda bulundu ve başka ülkelerden gelenlere de söz hakkı verdi. Düğünde dikkat çeken ise gelin hanımın eski adetlerden olan Temenna alması gözlerden kaçmadı.




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