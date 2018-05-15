Ahmet Şafak’tan unutulmaz konser

Ardahan Ülkü Ocakları İl Başkanlığı tarafından düzenlenen ’Milli Duruş, Şühedaya Vefa, Millete Beka’ programı kapsamında ünlü ses sanatçısı Ahmet Şafak sahne aldı.
Konsere Ülkü Ocakları Genel Başkanı Olcay Kılavuz, MHP Ardahan İl Başkanı Hülya Davutoğulları, Ülkü Ocakları İl Başkanı Bora Pehlivan, MHP Ardahan Milletvekili adayı Sevim Köseliören, il ve ilçe yöneticileri ile çok sayıda partili katıldı.
Kazım Karabekir Kapalı Spor Salonunda gerçekleşen programda vatandaşlar Ahmet Şafak’ın şarkılarına eşlik ederken izdiham yaşandı.