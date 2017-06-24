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24 Haziran 2017 14:02

AK Parti Ardahan İl Başkanı Baydar’dan bayram mesajı

AK Parti Ardahan İl Başkanı Yunus Baydar, Ramazan Bayramı nedeniyle mesaj yayımladı.

AK Parti Ardahan İl Başkanı Baydar’dan bayram mesajı

24 Haziran 2017 14:02


Baydar, Yokluğa sabretmenin, nimete şükretmenin hikmetini anlamaya çalıştığımız mübarek ramazan günlerinin ardından gelen Ramazan Bayramının mübarek olmasını dileyerek, ’’Bir toplumda millet olma şuurunun kuvvetlendiği en önemli günlerden olan bayram günlerinin birlik, beraber ve kardeşliğimizin pekişmesine, huzur ve refahımızın artmasına vesile olmasını temenni ederim.


Sevgi, paylaşma, dayanışma duygularının artırılıp, dargınlıkları aradan kaldırıp, duygu birliğinin en üst noktaya çıktığı böyle zamanların çoğaltılması ve her günün bayram gibi yaşanabilmesi için millet olarak sarf ettiğimiz gayretin artarak devam etmesi gerekmektedir.


Özellikle bu mukaddes günlerde bir sıcak tebessümünüz ile içlerini ısıtabileceğiniz dualarına her zaman muhtaç olduğumuz anne ve babamızı, aile büyüklerimizi, akraba ve komşularımızı ziyaret etmeli, çocukları sevindirmeliyiz. Hastalarımızı, huzur evindeki yaşlılarımızı öksüz ve yetim kardeşlerimizi de unutmamalıyız.


Sema kapılarının açık olduğu bugünlerde heybenizden kardeşlik, sevgi, barış tohumları saçılması temennisiyle tüm hemşehrilerimin, aziz milletimizin ve tüm İslam aleminin Ramazan bayramının hayırlara vesile olmasını Yüce Allah´tan niyaz eder, bayram sabahı neşesi ile dolu sağlıklı, huzurlu bir hayat geçirmenizi dilerim.’’ İfadelerini kullandı.




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